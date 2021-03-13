قاض أمريكي يشطب شركة شياومي الصينية من قائمة سوداء منذ عهد ترامب‎

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

حكم قاضٍ في واشنطن بشطب شركة شياومي الصينية للهواتف الذكية مؤقتا من قائمة سوداء أدرجتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب فيها، بانتظار أن يبتّ القضاء في جوهر القضية.

ورأى القاضي أن وزيري الدفاع والخزانة الأمريكيين اللذين أدرجا شياومي في القائمة السوداء ”لم يثبتا أن مصالح الأمن القومي التي تنطوي عليها القضية داهمة“.

وستسحب الشركة من القائمة بصورة مؤقتة، ويعلق الحظر المفروض على المستثمرين الأمريكيين على شراء أسهم فيها، كما سيحظر تصنيفها على أنها ”شركة عسكرية شيوعية صينية“.

وكانت شياومي قد نددت في التماس قدمته في كانون الثاني/يناير بالقرار وقالت إنه ”غير عادل وحرم الشركة من الإجراءات القانونية وفق الأصول“.

وقبل ستة أيام فقط من انتهاء ولاية ترامب، أصدرت الإدارة الأمريكية سلسلة من الإعلانات استهدفت عددا من الشركات الصينية بينها أيضا منصة تيك توك الواسعة الشعبية لمقاطع الفيديو، والمؤسسة الوطنية الصينية للنفط البحري (سنووك).

وشياومي التي تخطت أبل العام الماضي لتصبح ثالث شركة هواتف ذكية في العالم، هي بين تسع شركات صينية مدرجة على هذه القائمة، واتهمتها الإدارة الأمريكية السابقة بالارتباط بالجيش الصيني.

وجاء ذلك القرار بعد أربع سنوات من التوتر الدبلوماسي والتجاري المتصاعد بين بكين وواشنطن في عهد ترامب.

وأصدر القاضي قراره في وقت صنفت فيه هيئة الاتصالات الفدرالية الأمريكية الجمعة خمس شركات صينية لأجهزة الاتصالات بينها هواوي وزد تي إي على أنها تشكل خطرا على الأمن القومي.

وشكلت هذه الخطوة ضربة لآمال مؤسس ورئيس مجموعة هواوي رين جينغفي الذي دعا إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في شباط/فبراير إلى اعتماد ”سياسة انفتاح“.

وتجد الشركة الصينية العملاقة للاتصالات نفسها منذ بضع سنوات في وسط صراع محتدم في ظل حرب تجارية وتكنولوجية بين القوتين الأوليين في العالم. واستهدفت إدارة ترامب بصورة خاصة هواوي واتهمتها بالتجسس من دون تقديم أدلة تدعم ذلك.