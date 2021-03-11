"إسرائيل إيروسبيس" و"إيدج" الإماراتية تتعاونان في تكنولوجيا التصدي للطائرات المسيرة‎

قالت شركة صناعات الطيران والفضاء الإسرائيلية (إسرائيل إيروسبيس إندستريز) اليوم الخميس، إنها ستتعاون مع شركة ”إيدج“ الإماراتية المتخصصة في التكنولوجيا المتقدمة في قطاع الدفاع لتطوير نظام دفاعي متقدم مضاد للطائرات المسيرة.

وقالت الشركة الإسرائيلية التابعة للدولة، وهي من الشركات الكبرى في إسرائيل في الصناعات الدفاعية، في بيان: إن الشركتين ستعملان على تطوير نظام متقدم للتصدي للطائرات المسيرة ”خصيصا لسوق الإمارات، ويقدم بضع فوائد واسعة النطاق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها“.

وكثفت ميليشيات الحوثي المتحالفة مع إيران في الآونة الأخيرة هجمات الطائرات المسيرة على السعودية، وسبق أن هددت بشن هجمات مماثلة على الإمارات.

وكانت الإمارات شريكا رئيسا في التحالف العربي الذي تقوده السعودية لدعم الشرعية في اليمن، لكن مسؤولا إماراتيا كبيرا قال في فبراير/ شباط، إن بلاده أنهت مشاركتها العسكرية في اليمن في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وتملك الإمارات بالفعل نظام دفاع جوي متطورا مضادا للصواريخ الباليستية هو نظام ”ثاد“ الأمريكي.

وتركز ”إيدج“، المكلفة بتزويد القوات المسلحة الإماراتية بأسلحة متقدمة، على تطوير الطائرات المسيرة والمركبات التي لا يقودها بشر والأسلحة الذكية وأدوات الحرب الإلكترونية بدلا من الأسلحة التقليدية.