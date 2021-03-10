تغريم شركة روسية ملياريْ دولار بسبب تسرب غير مسبوق للوقود

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

أعلنت شركة التعدين الروسية العملاقة ”نوريلسك نيكل“ الأربعاء، أنها دفعت غرامة تبلغ حوالي ملياري دولار بسبب تسرب غير مسبوق للوقود في القطب الشمالي العام الماضي.

ففي نهاية أيار/مايو 2020، انسكب 21 ألف طن من الوقود في مجاري مائية عدة بعد تسرب في خزان داخل محطة حرارية تابعة لمجموعة ”نوريلسك نيكل“.

وأثار هذا التلوث بقعة حمراء عملاقة أمكنت رؤيتها من الفضاء قرب مدينة نوريلسك القطبية الشمالية، وأعلن الرئيس فلاديمير بوتين حالة الطوارئ وأمر مجموعة التعدين التي يملكها أحد أغنى الرجال في روسيا، بدفع غرامة بسبب تسرب الوقود.

وأوضحت ”نوريلسك نيكل“ المعروفة أيضا باسم ”نورنيكل“ في بيان الأربعاء، أنها دفعت 146,2 مليار روبل (1,9 مليار دولار) ”مقابل الأضرار التي لحقت بالبيئة“ في 29 أيار/مايو 2020.

وأوضحت المجموعة الشهر الفائت أنها لن تطعن في الحكم القضائي الذي يحملها مسؤولية الحادث ويأمرها بدفع الغرامة، وقبل صدور الحكم، أكدت الشركة أنها ستغطي تكاليف التنظيف لكنها اعترضت على قيمة الغرامة وقدرت الأضرار بأنها أقل بكثير.

وصرّح المساهم الرئيسي في الشركة فلاديمير بوتانين أخيرا بأن نوريلسك نيكل ”تعلمت درسا مهما“ من الحادث، وأفادت الشركة بأنها قامت منذ ذلك الحين ”بمراجعة نهجها بالكامل لإدارة الأخطار البيئية“ موضحة أنها تريد في نشاطاتها أن تستبدل بوقود الديزل الغاز الطبيعي الأنظف تدريجيا.

وهي أعلنت في الأشهر الأخيرة إغلاق مصنع لصهر النحاس وآخر للنيكل في شبه جزيرة كولا، وهما من المواقع المصنفة من بين الأكثر تلويثا في العالم، خاصة بسبب انبعاثات ثاني أكسيد الكبريت.