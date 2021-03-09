بعد توقف 7 أعوام.. استئناف الرحلات الجوية بين بنغازي ومصراتة

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

استؤنفت الرحلات الجوية بين مدينتي بنغازي ومصراتة الليبيتين، اليوم الثلاثاء، بعد توقف استمر سبعة أعوام، في دليل آخر على بدء العودة إلى الحياة الطبيعية في بلد يبحث عن الاستقرار.

وهبطت طائرة تابعة للخطوط الجوية الإفريقية آتية من بنغازي (شرق)، في الساعة 09,00 بالتوقيت المحلي (07,00 ت غ) الثلاثاء، في مطار مصراتة (غرب)، كما أعلنت الشركة.

ومن المفترض أن تنظم أربع رحلات أسبوعية من أجل ”لملمة شمل أبناء الوطن“، وفقا للشركة الوطنية التي أسسها الزعيم السابق معمر القذافي، الذي قُتل عام 2011 بعد ثمانية أشهر من اندلاع الثورة.

وأصبحت البلاد مذاك مسرحا لأعمال عنف دموية بين فصائل مسلحة، وما زالت غارقة في الفوضى على خلفية الانقسامات السياسية.

وتم تعليق الرحلات الجوية بين بنغازي ومصراتة، في نيسان/أبريل 2014؛ بسبب الاشتباكات بين الفصائل والصراع على النفوذ بين الليبراليين والإسلاميين.

ويقع ميناء مصراتة والمدينة التجارية على بعد حوالي 200 كيلومتر من العاصمة طرابلس، وهو موطن لأقوى الفصائل المسلحة في غرب ليبيا التي انضمت إلى حكومة الوفاق.

وأجريت أول رحلة رمزية من بنغازي إلى طرابلس، في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إلا أن الرحلات الجوية انقطعت بعد معارك اندلعت بين الجيش الوطني الليبي وحكومة الوفاق، في نيسان/أبريل 2019.

وقد وقّع طرفا النزاع، في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2020، اتفاق وقف ”فوري“ لإطلاق النار إثر مفاوضات في جنيف برعاية الأمم المتحدة.

وينص الاتفاق على إعادة فتح الطرق البرية الرئيسة والروابط الجوية الداخلية. والمفاوضات جارية حاليا من أجل إعادة فتح الطريق البري الذي يربط الغرب بالشرق. وقد نفذت عمليات إزالة ألغام، في الأسابيع الأخيرة، خصوصا حول سرت، حول خطوط المواجهة الأولى.