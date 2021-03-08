"بورش" تزيد حصتها في "ريماك" لصناعة السيارات الكهربائية الخارقة

رفعت شركة صناعة السيارات الألمانية ”بورش“ حصتها في شركة ريماك للسيارات الكهربائية الخارقة إلى 70 مليون يورو (84 مليون دولار) لتصل حصتها في ريماك إلى 24% من 15% في زيادة رأس المال.

وحسبما أعلنت شركة ريماك اليوم الإثنين في بيان لها، تنضم بورش إلى هيونداي كمستثمر رئيس في ريماك، بعد أن استثمرت شركة صناعة السيارات الكورية مؤخرًا 80 مليون يورو (95 مليون دولار).

وقال المدير المالي لشركة بورش، لوتز ميشكي: ”لقد أثبتت استثماراتنا في شركة ريماك أنها صحيحة تماما.. لقد تطورت الشركة بشكل جيد من الناحية التكنولوجية، ونقوم بتوسيع تعاوننا خطوة بخطوة“.

وتتباهى شركة ريماك، المعروفة بتصنيع السيارات الكهربائية الخارقة بقوة تصل إلى 2000 حصان، بتوسيع نطاق العمليات الهندسية تدريجيا وتوريد قطع غيار عالية التقنية للسيارات الكهربائية لشركات صناعة السيارات، وتأسست شركة ريماك في عام 2009 ويعمل بها الآن ما يقرب من 1000 شخص.

وأردف ماتي ريماك مؤسس الشركة في بيان له: ”نظرا لأن لدينا العديد من العملاء من صانعي السيارات في جميع أنحاء العالم، فمن المهم بالنسبة لشركة ريماك وكذلك لبورش أن نظل شركة مستقلة تماما“.

وتابع ماتى: ”الشراكة مع بورش تساعد الشركة على التطور والنمو، وهو ما يعد ميزة لجميع عملائنا“.

يذكر أن بورش قد استثمرت لأول مرة في ريماك في عام 2018 عندما استحوذت على حصة 10%، قالت الشركة إنها مهتمة بتركيز ريماك على الأداء، خاصة بالنسبة للنماذج الأولية وسيارات السلسلة المحدودة.

وأضاف ميشكي: ”ريماك في طريقها لأن تصبح موردا من الدرجة الأولى لبورش ومصنّعين آخرين في قطاع التكنولوجيا الفائقة“.