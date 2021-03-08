للمرة الأولى في تاريخها.. "أوبو" تتفوق على "هواوي" في الصين (فيديو)

أعلنت شركة أبحاث السوق Counterpoint Research، عن أن شركة ”أوبو“ الصينية تفوقت للمرة الأولى في تاريخها على منافستها ”هواوي“ التي تصدرت القمة في المبيعات منذ سنوات.

وتمكنت ”أوبو“ من الاستحواذ على 21% من أكبر سوق للهواتف الذكية في العالم، في شهر يناير، تليها ”فيفو“ بنسبة 20%، ومن ثم ”هواوي“ و“أبل“ و“شاومي“ بنسبة 16% لكل منها.

وارتفعت مبيعات ”أوبو“ بنسبة 26% على أساس سنوي، وزادت بنسبة 33% عن الشهر السابق، بفضل إطلاق سلسلة Reno 5 الجديدة بمواصفات أعلى وسعر أقل من سلسلة Reno 4.

وتمكنت ”أوبو“ بنجاح من تغيير موضع خطوط منتجاتها في 2020، وقد ساعد تغيير العلامة التجارية لسلسلة Reno وإطلاق جهاز أكثر قدرة بسعر أقل من سابقه، الشركة على الاستحواذ على الشريحة المتميزة ذات الأسعار المعقولة.

وبحسب شركة ”الأبحاث“، زادت ”هواوي“ من تركيزها على السوق المتميز بسبب نقص المكونات الناجم عن العقوبات الأمريكية، لذلك كان الموزعون الصينيون يركزون على العلامات التجارية الأخرى من أجل الحجم.

يشار إلى أن هذه الأرقام هي لشهر واحد فقط، لكن شركة أبحاث السوق Counterpoint Research تتوقع أن تستمر حصة هواوي السوقية في الانخفاض طوال 2021.