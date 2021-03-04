إيلون ماسك يكشف خطة لبناء مدينة مستقبلية في تكساس

أعلن إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة ”سبيس إكس“، خطة جديدة على ”تويتر“ لبناء مدينة مستقبلية في ولاية تكساس تدعى ”مدينة ستاربيس“.

وكشف ماسك في تغريدته التي جذبت اهتمام رواد الإنترنت، أن مدينة ”ستاربيس“ ستشمل مرفق اختبار سبيس إكس وقرية بوكا شيكا.

ووفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، أوضح ماسك أن المدينة ستكون صديقة للكلاب، وقال إن زعيم الحيوانات الأليفة سيكون ”دوجي“، مشيرا إلى العملة المشفرة التي تحمل نفس الاسم.

ولطالما حلم ماسك ببناء مدينة، ولكن الخطة كانت بناءها على سطح المريخ، إلا أنه يبدو أن الرئيس التنفيذي لشركة ”تسلا“ قد مل من الانتظار وقرر بناء مدينته على الأرض أولا.

وقال قاضي مقاطعة كاميرون إدي تريفينو، إن ممثل شركة ”سبيس إكس“ قام مؤخرا بالتحقيق في إمكانية دمج ”بوكا شيكا“ وإعادة تسميتها مدينة ”ستاربيس“.

وفي بيان له قال القاضي: ”تم إخطار مفوضي المقاطعة بالمناقشات حول بوكا شيكا، وهي قرية صغيرة بالقرب من الحدود المكسيكية مليئة بالنماذج الأولية لمركبات الفضاء التابعة لشركة سبيس إكس“.

وأوضح معلقا على تغريدة ماسك: ”نشر تغريدة لا يجعل الأمر رسميا، فما زال لديهم العديد من التحديات التي يحتاجون لتجاوزها قبل أن يتمكنوا من تحقيق ذلك“.

ومن شأن بناء مدينة في تكساس أن يعطي ماسك المزيد من الجذور في الولاية، حيث غادر ماسك كاليفورنيا في ديسمبر، وانتقل إلى تكساس في أعقاب خلاف مع المشرعين هناك؛ بسبب إغلاق الحكومة وسط أزمة جائحة كورونا.



وفي يونيو من العام الماضي، اختارت شركة ”تسلا“ مدينة أوستن في تكساس، كموقع لأكبر مصنع لتجميع السيارات، حيث تعهدت بتوظيف ما لا يقل عن 5000 عامل، وفي المقابل ستحصل الشركة على أكثر من 60 مليون دولار من الإعفاءات الضريبية من مقاطعة ترافيس، على مدى العقد المقبل.