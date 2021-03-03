مايكروسوفت تبتكر طريقة لبث صورة مجسمة إلى أي مكان في العالم

أدى تفشي وباء كورونا عالميا، إلى أن يصبح إجراء المؤتمرات عبر الفيديو أساسيا وشعبيا في مختلف أنحاء العالم، إلا أن مايكروسوفت كشفت النقاب عن ابتكار ذكي يمكّنك من الاجتماع بالآخرين في نفس المكان، ولكن افتراضيا.

وأطلقت مايكروسوفت ابتكارها الجديد Microsoft Mesh، وهو عبارة عن تطبيق يجمع بين الواقع والواقع المعزز من خلال استخدام نظارة ”هولولنز“ الخاصة بالشركة، ما يتيح الفرصة لبث صور مجسمة (أفاتار) لأي مكان في العالم.

ووفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، يمكن استخدام الابتكار خلال المؤتمرات وغيرها من اجتماعات وما شابه، ليحاكي الاجتماع الفعلي ويوفر إمكانية رؤية الآخرين، بصورة افتراضية.

وأُعلن عن الابتكار خلال مؤتمر Ignite للشركة عبر الفيديو، حيث قال “ أليكس كيبمان“، المطور الرئيس لـ“مايكروسوفت هولونز“: ”لطالما كان هذا هو هدف تكنولوجيا الواقع المختلط، إذ يمكنك الشعور وكأنك في نفس المكان مع شخص ما أو يمكنك الانتقال فوريا من أجهزة مختلفة للواقع المختلط وتكون حاضرا مع الآخرين حتى عندما لا تكون حاضرا بالفعل“.

وخلال المؤتمر، استخدم ”أليكس“ التقنية وظهر كأنه على المنصة بالفعل، ولكن بشكل افتراضي، وكما قالت الشركة: ”ستسهل هذه التقنية أيضا من تعاون الموظفين في فريق واحد على الرغم من التحديات الجغرافية“.

وأضافت الشركة أن في البداية سيكون ظهور المستخدمين كأفاتار، ولكنهم بمرور الوقت سيتمكنون من الظهور بشكلهم الواقعي بفضل تقنية الـ“هولوبورتيشن“.

وأوضح أليكس أن التقنية الجديدة تتاح على منصة ”ميكروسوفت أزور“ ويمكن استخدامها من قِبل أي شخص يستخدم النماذج ثلاثية الأبعاد.

وقالت الشركة إن التقنية يمكن أن تفيد المهندسين، بمن في ذلك المعماريون، إذ تمكّنهم من السير فعلياً في موقع قيد الإنشاء وفحصه جيداً، ما يجنبهم أي أخطاء مكلفة، ونفس الأمر ينطبق على طلاب الطب وما يتعلق بالتشريح.