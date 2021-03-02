الرميان: الحكومة السعودية مازالت تخطط لبيع أسهم من حصتها في "أرامكو"

قال رئيس مجلس إدارة أرامكو السعودية، ياسر الرميان اليوم الثلاثاء، إن حكومة المملكة مازالت ملتزمة ببيع المزيد من الأسهم من حصتها في شركة النفط العملاقة المملوكة للدولة.

وأبلغ الرميان مؤتمر ”سيرا ويك“ للطاقة: ”حالما نرى أن أحوال السوق تتحسن وحالما نرى انفتاحًا أكبر لشهية المؤسسات الاستثمارية المختلفة والمستثمرين، فإننا بالتأكيد سندرس بيع المزيد من أسهم الحكومة السعودية“، مضيفًا أن ”القرار بيد الحكومة السعودية وليس بيد مجلس إدارة أرامكو“.

وتملك الحكومة السعودية حصة 98% في شركة أرامكو في أعقاب طرح عام أولي في سوق الأسهم السعودية بأواخر 2019 .