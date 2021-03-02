الاتحاد الدولي للنقل الجوي: أزمة شركات الطيران تعمقت في يناير

قال الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا): إن أزمة شركات الطيران تعمقت في يناير، مع هبوط حركة النقل الجوي العالمية 86%، مقارنة مع مستوياتها قبل جائحة فيروس كورونا، في حين تراجعت حركة النقل الجوي المحلية 47%.

وحذر الاتحاد، من أن التحورات الجديدة للفيروس، أرغمت حكومات على تشديد قيود السفر في أنحاء مختلفة من العالم، وهو ما يلحق ضررا بآفاق شركات الطيران.

وشرح بريان بيرس كبير الخبراء الاقتصاديين في إياتا، أن ذلك هو ما أدى إلى الضعف والمستويات المنخفضة في يناير، متوقعا أن تواجه شركات الطيران فعلا بداية صعبة في العام الحالي.