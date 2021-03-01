"لوردستاون موتورز" تكشف النقاب عن شاحنة كهربائية مخصصة للسباقات

كشفت شركة ”لوردستاون موتورز“ لتصنيع الشاحنات الكهربائية، النقاب عن شاحنة Endurance، مشيرة إلى أنها جاهزة للسباقات البارزة وللاستخدام في الطرق البرية والوعرة.

وقالت الشركة، إن النسخة المخصصة للسباقات من شاحنتها Endurance Beta، ستتنافس في بطولة ”World Desert Championship’s San Felipe 250″، للسباقات الصحراوية في 17 أبريل المقبل.

وتمت ترقية السيارة الكهربائية بعجلات أكبر للسير على الطرق الوعرة، وأربعة مصابيح قيادة عالية الطاقة، كما تمت إزالة الكماليات مثل المرايا والنوافذ والكثير من رفاهية المقصورة.

وقال رئيس الشركة، ستيف بيرنز: إن ”ذلك السباق سيُثبت أن سيارة Endurance ستكون أقوى شاحنة وأكثرها قوة على هذا الكوكب مع خفض الانبعاثات“.

وفي حال نجاحها في ذلك، ستقدم السيارة دليلا إضافيا على أن الشاحنات الكهربائية جاهزة للظروف القاسية والطرق الوعرة، ومن المقرر أن يغطي السباق مسارا بطول 290 ميلا.

وشركة ”لوردستاون موتورز“، هي شركة أمريكية متخصصة في صناعة السيارات الكهربائية، ويقع مقرها في أوهايو، وكانت تنتمي سابقا إلى شركة ”جنرال موتورز”، التي استثمرت 75 مليون دولار أمريكي في شركة ”لوردستاون موتورز“.

وعند اندماجها مع DiamondPeak Holdings Corp، بدأت لوردستان للسيارات التداول في بورصة ناسداك تحت رمز المؤشر ”RIDE“، وذلك منذ أكتوبر 2020، وتم الإعلان عن الاندماج العكسي لأول مرة في أغسطس، ويأتي على خلفية عمليات اندماج احتياطي السيارات الكهربائية الأخرى التي تم إجراؤها العام الماضي، بما في ذلك اندماج نيكولا وفيسكر.