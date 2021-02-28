بـ 3 عجلات.. "أبتيرا موتورز" تطرح أول سيارة تعمل بالطاقة الشمسية هذا العام

تستعد شركة ”أبتيرا موتورز“ الأمريكية لطرح أول سيارة تعمل بالطاقة الشمسية سيتم إنتاجها بكميات كبيرة بحلول نهاية العام.

وستباع السيارة بسعر منخفض يصل إلى 25900 دولار، ما يجعلها خيارا ميسور التكلفة مقارنة بالمركبات الأخرى، وستكون السيارة ذات العجلات الثلاث أكثر كفاءة بأربع مرات من السيارات الكهربائية، وستصل سرعتها إلى 110 أميال في الساعة.

كما أن السيارة مغطاه بـ 34 قدما مربعا من الخلايا الشمسية، يمكن أن توفر إمكانية السير لما يصل إلى 45 ميلاً في اليوم، وتعمل على الطاقة الشمسية خلال سيرها على الطرقات.

من جهتهم، قال مؤسسو أبتيرا، كريس أنتوني وستيف فامبرو، إن ”السيارة أكثر كفاءة بأربع مرات من السيارات الكهربائية و13 مرة من الشاحنة الصغيرة التي تستخدم الغاز كوقود“.



بالإضافة إلى ذلك، فإن السيارة قادرة على الانتقال من 0 إلى 60 ميلاً في الساعة في 3.5 ثانية فقط، مع سرعات قصوى تبلغ 110 أميال في الساعة، وللاستخدام اليومي، لا يُتوقع أن تحتاج السيارة إلى أي شحن، ما يجعلها السيارة الأولى من نوعها في السوق.

والسيارة مجهزة ببطارية توفر ما يصل إلى 1000 ميل من المدى، وهو أكبر بكثير من مدى سيارة تسلا موديل S البالغ 370 ميلاً.

ويمكن بالفعل العثور على سوق لهذه المركبات، كما يتضح من الطلبات المسبقة التي بدأت بالفعل في 4 ديسمبر، فقد باعت أبتيرا أول 330 سيارة لها في غضون 24 ساعة، ومنذ ذلك الحين هناك ما يقرب من 7500 شخص يخططون للطلب المستقبلي.

في الوقت نفسه، تتلقى الشركة دعما من كبار المستثمرين، حيث تواصل توسيع نطاق الإنتاج، ففي الأسبوع الماضي، أعلنت الشركة أنها جمعت أكثر من 4 ملايين دولار في تمويل السلسلة A.



يذكر أن ”أبتيرا“ تأسست لأول مرة في عام 2005، لكنها أُجبرت على الإغلاق في عام 2011 بسبب الإفلاس، ليتم إحياؤها مرة ثانية في عام 2019.