"فولكس فاغن" تطور أول سيارة ذاتية القيادة

كشفت شركة ”فولكس فاغن“ الألمانية عن بدء تطوير سيارة ذاتية القيادة بالكامل في مجموعة BUZZ الكهربائية؛ والتي ستكون أول طراز ذاتي القيادة للشركة.

ومن المقرر أن تعمل هذه السيارات بنظام القيادة الكهربائي MEB، وستدخل حيز الإنتاج في مصنع هانوفر في عام 2022، وسوف يستغرق الأمر عامين آخرين قبل الكشف عن نسخة مستقلة.

وتمت الموافقة على المشروع أخيرا من قبل الشركة، إذ قال كارستن إنترا، الرئيس التنفيذي لقطاع السيارات التجارية في شركة ”فولكس فاغن“:“وفقا لبرنامج البحث والتطوير للقيادة الذاتية، نضع مسارا لمستقبل التنقل، ومن المقرر أن تسهم القيادة الكهربائية المستقلة في مساهمة مهمة في التنقل الحضري والسلامة على الطرق“.

كما أشار كريستيان سينغر، رئيس قطاع المركبات ذاتية القيادة إلى أن ”فولكس فاغن“ ستجري تجارب ميدانية في ألمانيا هذا العام.

وأضاف أنه في منتصف هذا العقد، سيتمكن العملاء من الانتقال إلى وجهتهم في مدن مختارة باستخدام مركبات ذاتية القيادة.

ويعتبر الهدف الرئيس من سيارات BUZZ المستقلة هو تقديم خدمات النقل وتقديم سيارات الأجرة الآلية وعربات النقل لزيادة السلامة على الطرق.

وكانت أصدرت ”فولكس فاغن“ رسما تخطيطيا لمركبة القيادة الذاتية التي قد يراها الألمان على الطرق في وقت قريب، إذ يمكن رؤية مستشعرات LIDAR في الزوايا وستحتوي على حامل سقف منتفخ.