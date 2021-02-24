"هيونداي" تجري أغلى عملية استدعاء للمركبات الكهربائية في العالم

تُشرع شركة هيونداي موتورز في استدعاء أغلى سيارة كهربائية في العالم لاستبدال أنظمة البطاريات لما يقرب من 82000 سيارة كهربائية على مستوى العالم بسبب مخاطر نشوب الحريق.

وقالت شركة صناعة السيارات الكورية الجنوبية إن عملية الاستدعاء الأخيرة ستكلف الشركة حوالي 1 تريليون وون (900 مليون دولار)، والتي قال محللون إنها ستكون الأعلى تكلفة على الإطلاق، وقالت هيونداي إن التأثير سينعكس على أرباح الربع الأخير من عام 2020.

من جانبها، قالت هيونداي في بيان: ”أولويتنا هي تبديد المخاطر المحتملة ضد سلامة العملاء على الرغم من انخفاض احتمالية نشوب حرائق وارتفاع العبء المالي“.

ينطبق الاستدعاء على ما يقرب من 76000 سيارة من طرازها الكهربائي الأكثر مبيعًا، ”كونا“، بالإضافة إلى بعض نماذج Ioniq و Elec City التي تم بناؤها بين نوفمبر 2017 ومارس 2020، والتي تستخدم خلايا البطارية التي تم تصنيعها داخل مصنع LG Chem في نانجينغ، الصين.

وفور الإعلان عن عملية الاستدعاء، صرحت LG Energy Solution، أحد أقسام LG Chem التي تصنع البطاريات، في بيان، بأن شركة هيونداي قد أخطأت في تطبيق اقتراح LG لمنطق الشحن السريع في نظام إدارة بطارية هيونداي، ولا ينبغي اعتبار خلية البطارية على أنها السبب المباشر لمخاطر الحريق.

ويعد هذا الاستدعاء هو الثاني لشركة هيونداي لسيارة كونا، ففي شهر يناير الماضي، اشتعلت النيران في إحدى المركبات التي تم سحبها، وبدأت السلطات الكورية الجنوبية تحقيقا لمعرفة ما إذا كانت عملية السحب الأولى كافية.

وينطبق الاستدعاء الجديد على ما يقرب من 76000 سيارة Kona الكهربائية وكذلك بعض نماذج Ioniq و Elec City.

وذكرت وزارة النقل أن هناك نحو 15 حالة حريق تتعلق بمركبة Kona الكهربائية؛ 11 في كوريا الجنوبية، و 2 في كندا وواحدة في كل من فنلندا والنمسا.

وقالت هيونداي في بيان: ”من المتوقع أن تكلف عملية السحب نحو تريليون وون (900 مليون دولار)، وذلك بالرغم من أن المبلغ النهائي يتقرر لاحقًا، بعد أن تستقر الشركة على كيفية تقاسم النفقات مع LG Energy Solution“.

واعتذر رئيس مجلس إدارة شركة هيونداي، تشانغ جاي هون، عن الحوادث التي تعرضت لها سيارتها الكهربائية.

وقال: ”نتعاون مع وزارة النقل ومع شريكنا في إنتاج البطاريات من أجل التحقيق في أسباب الحادث، ومن المتوقع أن تظهر النتائج قريبًا، وسنكون قادرين على إبلاغكم، جنبًا إلى جنب مع الحكومة“.

جدير بالذكر، فقد هبطت أسهم هيونداي الأربعاء، 3.9 %؛ بينما تراجعت أسهم إل جي للكيماويات 2.8 %.