تيم كوك: "أبل" استحوذت على 100 شركة خلال 6 أعوام

استحوذت شركة ”آبل“ على نحو 100 شركة خلال الأعوام الستة الماضية، وفق ما كشفه رئيسها التنفيذي تيم كوك، خلال اجتماع مساهمي الشركة السنوي أمس الثلاثاء.

وقال كوك؛ إن الشركة تستحوذ على أفكار وتطبيقات المواهب التقنية الجديدة، كاشفا أن ”أبل“ تشتري شركة جديدة كل ثلاثة إلى أربعة أسابيع.

وحققت شركة أبل أخيرا أكبر ريع سنوي لها من حيث الإيرادات على الإطلاق، إذ حققت 111.4 مليار دولار (78.7 مليار جنيه إسترليني) في الربع الأول من عامها المالي 2021.

وكشف كوك، أن أكبر عملية استحواذ لشركة أبل في العقد الماضي هي شراؤها شركة Beats Electronics، المصنعة لسماعات الرأس التي أسسها مغني الراب والمنتج Dr Dre ، بقيمة 3 مليارات دولار، ومن بين عمليات الشراء البارزة الأخرى شركة برامج التعرف على الموسيقى Shazam مقابل 400 مليون دولار عام 2018.

وفي أغلب الأحيان، تشتري العملاق الأمريكي شركات التكنولوجيا الصغرى ثم تدمج ابتكاراتها في منتجاتها الخاصة، وأحد الأمثلة على ذلك “ PrimeSense“، وهي شركة إسرائيلية للاستشعار ثلاثي الأبعاد التي ساهمت في دعم تقنية معرف الوجه (FaceID) من أبل.

والعام الماضي، اشترت شركة أبل العديد من شركات الذكاء الاصطناعي (AI)، وشركة أحداث الواقع الافتراضي، وشركة مدفوعات ناشئة، وشركة بودكاست.

وعام 2019، اشترت شركة Apple Drive.ai، وهي شركة نقل مكوكية ذاتية القيادة، في محاولة لتعزيز غزوتها الخاصة في تقنيات القيادة الذاتية.

وعام 2016، استحوذت الشركة -أيضا- على حصة بقيمة مليار دولار في خدمة نقل الركاب الصينية Didi Chuxing، رغم أنها لم تكن حصة مسيطرة.

يذكر أن شركة أبل هي كيان ضخم تبلغ قيمته أكثر من 2 تريليون دولار، ولدى الشركة الكثير من الأموال للقيام بعمليات استحواذ، ولكن حتى لو قامت بشراء 100 شركة في غضون ستة أعوام، يبدو أن شركة آبل انتقائية للغاية بشأن ما تشتريه.

وعلى سبيل المثال، كشف إيلون ماسك مؤسس شركة تسلا أخيرا أنه اتصل بكوك لشراء شركة السيارات الكهربائية عندما كانت تكافح في عام 2013، إلا أن كوك لم يحضر الاجتماع.

وبالقياس إلى القيمة، فإن عمليات الاستحواذ التي تقوم بها شركة أبل هي في الواقع مقيدة بدرجة أكبر بكثير من تلك الخاصة بالعديد من منافسيها التقنيين.

واستحوذت شركة مايكروسوفت على تطبيق لينكيد إن، مقابل 26 مليار دولار ، ودفعت أمازون 13.7 مليار دولار مقابل هول فودز، ودفعت فيسبوك 19 مليار دولار لواتس آب.