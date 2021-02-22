مصر.. تحميل أول شحنة غاز طبيعي مسال من مصنع دمياط

قالت مجموعة إيني الإيطالية للطاقة اليوم الإثنين إن أول شحنة من مصنع الغاز الطبيعي المسال في دمياط في شمال مصر جرى تحميلها، وهو ما يمهد الطريق أمام استكمال اتفاق مع شركة ناتورجي الإسبانية للغاز وشركاء مصريين.

ومصنع دمياط للغاز الطبيعي المسال، الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 7.56 مليار متر مكعب سنويا، كان مغلقا منذ عام 2012 وسط نزاعات قانونية.

وفي شهر ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، أبرمت ”إيني“ اتفاقات مع ”ناتورجي“ وشركات في مصر لإعادة فتحه، لكنها قالت إن إتمامه يعتمد على تلبية سلسلة شروط.

وقالت إيني ”في هذه المرحلة فإن الاتفاق حصل بالفعل على كل التصاريح من السلطات المعنية وإتمامه بشكل نهائي متوقع في النصف الأول من مارس (آذار)“.

وسيسمح الاتفاق لـ“إيني“ بزيادة محفظتها من الغاز الطبيعي المسال، وتعزيز موطئ قدمها للغاز في شرق البحر المتوسط.

وقال وزير البترول المصري طارق الملا يوم الأحد إن مصنع إسالة الغاز في دمياط شمال مصر أعيد تشغيله، ومن المخطط تصدير أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال خلال الأسبوع الحالي.

وتمثل معاودة فتح مصنع دمياط، وهو أحد محطتي إسالة في مصر، خطوة رئيسة في خطط مصر للترويج لنفسها كمركز للطاقة في شرق البحر المتوسط.

وأعلنت شركة إيني الإيطالية في ديسمبر/ كانون الأول أنها أبرمت اتفاقات مع شركة ناتورجي الإسبانية للغاز وشركائها المصريين لمعاودة فتح المصنع.

وأنهت إيني بموجب الاتفاقات مشروعا مشتركا مع ناتورجي استحوذ على 80 في المئة من مصنع دمياط وحازت حصة نسبتها 50 في المئة، بينما تنقسم النسبة المتبقية بين الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي (إيجاس) والهيئة المصرية العامة للبترول.