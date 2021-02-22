الإمارات.. 3.3 مليار دولار صفقات "آيدكس" و"نافدكس" خلال يومين

بلغ إجمالي صفقات معرضي ”آيدكس“ و“نافدكس“ 2021، بعد يومين على افتتاحهما، نحو 12.323 مليار درهم (أكثر من 3.354 مليار دولار)، وفق وكالة أنباء الإمارات (وام).

وذكرت الوكالة اليوم الإثنين، أن اليوم الثاني من معرضي ”آيدكس“ و“نافدكس“ 2021 شهد إعلان القوات المسلحة الإماراتية عن توقيع 11 صفقة بقيمة 7.293 مليار درهم مع شركات محلية ودولية.

وقال العميد ركن محمد خميس الحساني، المتحدث الرسمي لمعرضي ”آيدكس“ و“نافدكس“ إن إجمالي الصفقات الخارجية بلغت 6.983 مليار درهم، والتي تمثل نسبة 95% من إجمالي قيمة الصفقات، فيما بلغت قيمة الصفقات المحلية 310 ملايين درهم بنسبة 5%.



وأشار الحساني إلى أن العقود الخارجية توزعت على 9 شركات خارجية، وصفقتين محليتين.



جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بحضور العميد ركن بحري فهد ناصر الذهلي، والمقدم طيار سارة حمد الحجري المتحدثين الرسميين لمعرضي آيدكس ونافدكس 2021.



وقال العميد ركن بحري فهد ناصر الذهلي، إن أبرز الصفقات الخارجية التي عقدت، كانت مع شركة /SAAB AB/ لشراء طائرات الإنذار المبكر نوع /G6000/ لصالح قيادة القوات الجوية والدفاع الجـــوي بقيمة 3.742 مليار درهم، وعقد آخر مع شركة /RAYTHEON/ لشراء صواريخ باتريوت نوع /GEM-T/ لصالح قيادة القوات الجوية والدفاع الجوي بقيمة 2.614 مليار درهم.

وتضمنت الصفقات الخارجية أيضا عقدا مع /FERRETTI/ بقيمة 136.3 مليون درهم.