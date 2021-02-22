السعودية للصناعات العسكرية تستهدف إيرادات سنوية بـ5 مليارات دولار في 2030

أعلن وليد أبو خالد، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية (سامي) اليوم الإثنين، إن الشركة المملوكة للدولة تستهدف تحقيق إيرادات سنوية بخمسة مليارات دولار بحلول 2030، وذلك في إطار مسعى لتصنيع مزيد من العتاد العسكري داخل المملكة.

والسعودية من أكبر مستوردي الأسلحة في العالم، وتم تأسيس الشركة في 2017، لخفض الاعتماد على الأسلحة والأنظمة العسكرية المستوردة، وتستهدف الحكومة إنفاق 50 في المئة من ميزانيتها العسكرية بحلول 2030 على عتاد مصنوع محليًا.

وقال أبو خالد في معرض الدفاع الدولي (آيدكس) في أبوظبي: ”الشركة تستهدف أن تكون بين أكبر 25 شركة لإنتاج معدات الدفاع بحلول 2030.. أن تكون بين أكبر 25 شركة بحلول 2030، فإنك تتطلع إلى خمسة مليارات دولار سنويًا إيرادات“.

وكان أبو خالد، الذي لم يعط رقمًا للإيرادات الحالية، قد تولى منصب الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية في أبريل/نيسان، ووضع هدفًا أكثر تحفظًا من سلفه الذي قال في 2019، إنه يريد أن تكون (سامي) ضمن أكبر عشر شركات دفاعية في العالم بحلول 2030. وقال أبو خالد، إنه لم يحدث تغير كبير في الإستراتيجية.

وأنشأ صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادية السعودي، شركة الصناعات العسكرية في إطار برنامج اقتصادي واسع النطاق لتنويع اقتصاد المملكة المعتمد على النفط.

وأفاد أبو خالد، بأن الشركة ستوقّع اليوم الإثنين اتفاقًا مع شركة نمر الإماراتية التي تصنّع المركبات العسكرية، من أجل تصنيع هذا النوع من العتاد في السعودية.

وكانت الشركة السعودية، قد وقعت أمس الأحد اتفاقًا لتأسيس مشروع مشترك مع شركة لوكهيد مارتن الأمريكية، المشاركة في تركيب نظام دفاع صاروخي قيمته 15 مليار دولار في السعودية.

وقال أبو خالد: ”سامي تطوّر أنظمة لمواجهة الطائرات المسيرة، فيما سيساعد في التصدي لهجمات الطائرات المسيّرة التي كثيرًا ما تشنها حركة الحوثي اليمنية على المملكة.. هدفنا النهائي هو خدمة القوات المسلحة السعودية حقًا“.