بعد حادثة كولورادو.. بوينغ توصي شركات الطيران بوقف رحلات طائرات 777

أعلنت شركة بوينغ يوم الأحد، أنها توصي شركات الطيران بوقف رحلات طائرات بوينغ 777 المماثلة لطائرة شركة يونايتد إيرلاينز التي أصيبت بعطل في المحرك الأيمن، إلى أن تصدر إدارة الطيران الاتحادية توجيهاتها بعد الفحص.

وقالت بوينغ إنها توصي ”بتعليق عمل 69 طائرة من طراز 777 في الخدمة و 59 في المخازن والتي تعمل بمحركات برات أند وتني 4000-112 حتى تحدد إدارة الطيران الاتحادية بروتوكول الفحص المناسب“.

وذكرت إدارة الطيران الاتحادية أنها ستصدر تعليمات طارئة تطلب عمليات تفتيش مكثفة لطائرات بوينغ 777 التي تعمل بمحركات برات أند وتني 4000-112.

Flight 328 United engine on fire. I would not want to be on that plane pic.twitter.com/bglyhoKHc7

— News & Videos (@JD_warner1) February 20, 2021