السعودية للصناعات العسكرية توقع اتفاقا لإقامة مشروع دفاعي مع لوكهيد مارتن‎

أعلنت الشركة السعودية للصناعات العسكرية، اليوم الأحد، أنها وقعت اتفاقا لإقامة مشروع مشترك مع شركة لوكهيد مارتن الأمريكية؛ لتعزيز قدرات المملكة الدفاعية والتصنيعية.

وستحوز الشركة، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، 51% من المشروع.

وقالت الشركة في بيان صدر عنها: ”ستعمل الاتفاقية الجديدة على تطوير قدرات التوطين من خلال نقل التقنية والمعرفة، وتدريب الكوادر السعودية على تصنيع المنتجات وتقديم الخدمات لصالح القوات المسلحة السعودية“.

وتعتبر السعودية من أكبر مستوردي الأسلحة في العالم.

وتأسست الشركة السعودية للصناعات العسكرية عام 2017؛ لتطوير التصنيع الدفاعي المحلي والمساعدة في خفض الإنفاق على الواردات وتوفير مزيد من الوظائف المحلية. وتهدف خطة المملكة الاقتصادية (رؤية 2030) إلى الاعتماد على الإنتاج المحلي في 50% من احتياجاتها العسكرية بحلول عام 2030.

وتشارك لوكهيد مارتن في مشروع لتركيب نظام دفاع صاروخي في السعودية قيمته 15 مليار دولار، في إطار حزمة أسلحة حجمها 110 مليارات دولار، قالت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إنها تفاوضت عليها مع المملكة في 2017.