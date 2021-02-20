استقالة ممثل الكويت في مجلس إدارة أستون مارتن البريطانية لتصنيع السيارات

استقال ممثل الكويت في مجلس إدارة شركة أستون مارتن البريطانية للسيارات، بعد أن انخفضت ملكية مجموعته في الشركة إلى أقل من 7%.

ومعروف أن الحصة التي تخول مالكها عضوية مجلس الإدارة هي 10% على الأقل.

ونقلت وكالة بلومبيرغ بيانًا لشركة ”أستون مارتن لاغوندا جلوبال هولدينجز“، صدر الجمعة، يفيد باستقالة عمرو علي عبد الله أبو السعود، المدير التمثيلي لشركة Adeem / Primewagon في مجلس إدارة أستون؛ بسبب انخفاض حصة مجموعته في إجمالي أسهم الشركة.

وهذا هو التغيير الثاني لمجلس إدارة أستون في أقل من شهر. فقد تنحى ثلاثة أعضاء في أواخر يناير واستبدلوا بخمسة مديرين جدد مدعومين من الملياردير لورانس سترول، الذي أحكم الآن سيطرته على المجلس كما تقول بلومبيرغ.

وكان الملياردير الكندي لورانس سترول تولى رئاسة شركة أستون مارتن لتصنيع السيارات الرياضية في أوائل العام الماضي بعد أن قاد عملية إنقاذ للشركة. وقد قامت شركة Stroll بضخ الأموال التي تحتاجها الشركة وأقامت علاقات أوثق مع شركة Daimler AG لتجاوز الأوقات العصيبة في صناعة السيارات.

وكانت الشركة الكويتية أديم ومستثمرون آخرون اشتروا شركة أستون من شركة فورد موتور في عام 2007 وحولوها شركة مساهمة في عام 2018، لكن السهم انخفض بسبب مشاكل إدارة المخزون والسيولة، حسب بيانات بلومبيرغ.