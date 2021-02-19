فورد تسحب سيارة "برونكو سبورت 2021" بسبب مشكلة التعليق الخلفي

أعلنت شركة فورد موتورز الأمريكية، أنها تواصل استدعاء 1640 سيارة من موديل ”برونكو سبورت“ الرياضية الجديدة في الولايات المتحدة، و24 في كندا، و 2 في المكسيك، وذلك بعد فترة بيع امتدت من 22 تموز يوليو إلى 24 تشرين الثاني نوفمبر 2020، بسبب مشكلة في مجموعة التعليق الخلفي للكروس أوفر.

وذكرت فورد في بيان أن“بعض سيارات برونكو سبورت المتضررة إما لديها وحدات تعليق خلفية فضفاضة أو مسامير مفقودة ولم يتم ضبطها، إذ قد يزيد ذلك من خطر وقوع حوادث، لافتة إلى أنها ليست على علم بأي حوادث أو إصابات متعلقة بهذه المشكلة حتى الآن“.

وبحسب تقارير، باعت الشركة الأمريكية المصنعة للسيارات ما يزيد قليلًا على 13000 من طراز برونكو سبورت الكروس أوفر منذ طرحها للبيع أواخر العام الماضي.

وكانت تقارير أشارت إلى ارتكاب عمال فورد خطأ أثناء تجميع بعض سيارات ”فورد برونكو“ الرياضية متعددة الاستخدامات 2021.

ونتيجة لذلك تحتاج العلامة التجارية إلى تنفيذ إصلاحات، فإذا لم يكن هناك اتصال آمن بشكل صحيح، فقد تصبح سيارات الدفع الرباعي غير مستقرة أثناء القيادة، بالإضافة إلى ذلك، قد ينخفض أداء الاصطدام الخلفي ويزيد خطر إصابة الركاب.

وأوضحت أن مالكي السيارت، سيتلقون إشعارًا بالبريد في المستقبل القريب يطلب منهم إحضار سياراتهم إلى مراكز الصيانة الخاصة، وهناك سيتأكد الفنيون من إحكام ربط جميع المسامير وتأمينها قبل سير السيارة بشكل طبيعي.

ويبدأ سعر برونكو سبورت 2021 من 28315 دولارًا للطراز الأساس، ويمكن أن يصل إلى 39655 دولارًا للطراز المجهز بالكامل.