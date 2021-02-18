هيونداي تكشف عن سيارتها الكهربائية الجديدة Kona

كشفت شركة ”هيونداي“ الكورية عن نموذج عام 2022 من سيارة Kona الكهربائية بتصميم أبسط، وأكثر سلاسة مع وجه جديد ديناميكي هوائي وتقنية مقصورة محدثة لتتماشى مع نطاقها البالغ 258 ميلا.

ويأتي النموذج الجديد مع واجهة أمامية نظيفة بخلاف الإصدار السابق الذي كان يتضمن شبكا أماميا لإخفاء منفذ الشحن، كما تخلصت هيونداي من الكسوة الموجودة حول العجلات الخلفية.

وتأتي السيارة الجديدة من ”هيونداي“ مع عجلات معدنية جديدة محسنة لتدفق الهواء، بالإضافة إلى المصابيح الأمامية المصممة حديثًا والمصابيح الخلفية LED.

وتتميز بلمسة نهائية أنظف حول لوحة العدادات، جنبًا إلى جنب مع الشحن اللاسلكي في حجرة التخزين المركزية، كما حصلت على زجاج أمامي صوتي جديد، إلى جانب عزل إضافي حول لوحة العدادات، وفي عنبر الشحن، الأمر الذي من شأنه أن يجعل التصميم الداخلي الهادئ أكثر هدوءًا.

وسيكون للمشترين خيار الحصول على نظام BlueLink من هيونداي الذي يتيح لك التحكم في سيارتك باستخدام الهاتف الذكي، والحصول على معلومات أساسية حول المدى وأوقات الشحن ومواقع محطات الشحن.

وتحمل Kona محركًا كهربائيًا واحدًا بقوة 201 حصان يولد 291 رطلاً من عزم الدوران وبطارية بقدرة 64 كيلو واط تقدم نطاق 258 ميلاً نفسه كما كان من قبل، وأوقات شحن مماثلة.

وتبدأ الأسعار بأقل من 40 ألف دولار قبل الخصومات، مما يجعلها أغلى قليلاً من نموذج العام الماضي.