بلومبيرغ: صندوق الثروة السعودي يستثمر 3 مليارات دولار في قطاع الألعاب الإلكترونية

ذكرت وكالة ”بلومبيرع“ الإخبارية الأمريكية أن ”صندوق الثروة السيادي“ بالمملكة العربية السعودية استثمر أكثر من 3 مليارات دولار أمريكي في قطاع الألعاب الإلكترونية.

وبحسب الوكالة، استحوذ ”صندوق الاستثمارات العامة“ على حصة تفوق 3 مليارات دولار في شركات أمريكية لصناعة ألعاب الفيديو خلال الربع الرابع من العام الماضي، وفقا لوثائق تنظيمية.

وتتضمن تلك الاستثمارات حصصا في شركات مثل Activision Blizzard Inc وElectronic Arts Inc و Take-Two Interactive Software Inc“.

وقالت الوكالة إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان كان أخبر ”بلومبيرغ بيزنس ويك“ في عام 2016، أنه كان جزءا من الجيل السعودي الأول الذي ترعرع على ممارسة ألعاب الفيديو، ناسبا إليها الفضل في تنمية الإبداع.

وفي مقابلة أخرى، مع ”النيويوركر“ في العام 2018، قال الأمير محمد بن سلمان إن اللعبة المفضلة لديه هي ”كول أوف ديوتي“ (Call of Duty).

وتابعت بلومبيرغ: ”في نوفمبر الماضي، قالت مؤسسة (مسك) الخيرية التي أسسها ولي العهد السعودي، إنها اشترت حصة الثلث في (SNK Corp)، المطور الياباني لعرض (كينغ أوف فايترز والساموراي)، وإنها سوف ترفع حصتها إلى 51% مستقبلا.

وأردفت: ”استحوذ صندوق الثروة السيادي على 14.9 مليون سهم في (أكتيفيشن)، بقيمة سوقية تصل إلى 1.4 مليار دولار في الربع الرابع، وفقا لما ذكرته وثيقة تابعة للجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، وتتضمن صفقات شراء أخرى 7.4 مليون سهم في (إليكترونيك آرتس)، و3.9 مليون سهم أخرى في (تيك تو) بقيمة 1.1 مليار دولار، و826 مليون دولار على الترتيب، بنهاية ديسمبر الماضي“.

واستطردت: ”حققت أسهم شركات ألعاب الفيديو مكاسب منذ نهاية الربع الثالث، إذ ارتفعت أسهم (أكتيفيشن) بنسبة 27%، بفضل العائدات الكبيرة التي حققتها خلال هذا الشهر، في حين حققت إليكترونيك آرتس ارتفاعا بنسبة 12%، وحققت (تيك تو) ارتفاعا بنسبة 18% منذ الـ 30 من سبتمبر الماضي“.