"هيونداي" تكشف تفاصيل جديدة عن سيارتها الكهربائية "Ioniq 5" (صورة)

تستعد شركة ”هيونداي“ لكشف النقاب الأسبوع المقبل عن سيارتها الكهربائية الجديدة ”Ioniq 5″، التي ستكون أول سيارة كهربائية من الشركة الكورية الجنوبية مبنية على النظام الكهربائي العالمي المعياري ”E-GMP“، وفق موقع ”إنغادجيت“.

وكشفت هيونداي اليوم الثلاثاء، عن صور جديدة تعرض المقصورة الداخلية لسيارة ”Ioniq 5“ الكهربائية، التي من المقرر الكشف عنها بالكامل بحدث رسمي يعقد افتراضياً، في الـ23 من شهر شباط/فبراير الجاري.

وكانت شركة صناعة السيارات الكورية قد أعلنت أن ”IONIQ“ ستصبح علامة تجارية جديدة للسيارات الكهربائية، مؤكدة إطلاق ثلاث سيارات كهربائية جديدة تحتها في السنوات الثلاث المقبلة.

وبينت أن علامة ”IONIQ“ التجارية ستبدأ بإطلاق“Ioniq 5″ متوسطة الحجم في أوائل عام 2021، واعتمدت الشركة على عامل التشويق مثل الكشف عن أنها تحصل على شحن ثنائي الاتجاه، كما كشفت عدة صور تظهر الكثير من التصميم الخارجي للسيارة.

وأكدت هيونداي، أنها استخدمت مواد ومنسوجات صديقة للبيئة، مثل الجلد المعالج بيئيًا المصبوغ والمعالج بمستخلصات الزيوت النباتية من بذور الكتان للمقاعد.

وتتكون المفروشات الناعمة الأخرى في جميع أنحاء المقصورة من المنسوجات المشتقة من الألياف المستدامة، إضافة إلى المواد المنسوجة من الألياف المصنوعة من الزجاجات البلاستيكية المعاد تدويرها.

في حين تم طلاء الأسطح؛ بما في ذلك، لوحة القيادة والمفاتيح وعجلة القيادة وألواح الأبواب، بطلاء حيوي من زيوت أزهار طبيعية، ويعكس التصميم الداخلي اهتمام المستهلكين المتزايد بالنقل الشخصي، الذي يدعم الرفاهية، وكذلك الطلب على المزيد من المنتجات المستدامة.

ويمكن للسائق والركاب في سيارة“Ioniq 5″ الدخول والخروج بحرية من المقصورة في كلا الجانبين، وذلك لأن الأرضية المسطحة تسمح لوحدة التحكم المركزية الوسطية بالانزلاق للخلف وللأمام.

وبحسب هيونداي، تم تجهيز مقاعد السائق والراكب الأمامي بمساند للأرجل تتيح للركاب الاسترخاء أثناء إعادة شحن السيارة، ويمكن تحريك جميع المقاعد وإعادة تركزها، ما يسهل على البالغين في المقدمة العناية بالأطفال والحيوانات الأليفة الموجودة في الخلف.