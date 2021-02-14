اقتصاد

"مرسيدس" تسحب أكثر من مليون سيارة ب...
تاريخ التحديث:
تاريخ النشر:

"مرسيدس" تسحب أكثر من مليون سيارة بسبب "مكالمات الطوارئ"

كشفت شركة "مرسيدس" الألمانية أنها سحبت ما يقارب 1.3 مليون سيارة بعد اكتشافها مشكلة في وحدة الاتصالات لنظام مكالمات الطوارئ، سعيا لإصلاح تلك المشكلة. وقالت

+A -A
المصدر: عمرو الزناتي - إرم نيوز

كشفت شركة ”مرسيدس“ الألمانية أنها سحبت ما يقارب 1.3 مليون سيارة بعد اكتشافها مشكلة في وحدة الاتصالات لنظام مكالمات الطوارئ، سعيا لإصلاح تلك المشكلة.

وقالت الشركة، إن السيارات المتضررة، التي تم سحبها من 2016 إلى 2021 يمكن أن تشير إلى الموقع الخطأ لخدمات الطوارئ عند استخدامها في حالة وقوع حادث على الطريق.

وتم الإبلاغ عن أحد هذه الحوادث في أوروبا ولم يتم الإبلاغ عنها حتى الآن في الولايات المتحدة، وذلك وفقا للتسلسل الزمني للتحقيق.

وتقول الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة، في إشعار الاستدعاء الخاص بها، إنه من المتوقع أن تؤثر المشكلة في 100 في المئة من سيارات مرسيدس بنز و AMG البالغ عددها 1292258، التي تخضع لاستدعاء الشركة في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويغطي الاستدعاء السيارات المباعة من عام 2016 إلى 2021، لكن تختلف سنوات النموذج المحددة لمختلف المنتجات، لذلك يجب على المالكين التحقق من موقع الاستدعاء NHTSA لمعرفة ما إذا كانت سيارتهم مضمنة.

وقالت شركة مرسيدس، إنها لم تكن على علم بأي حالات من الأضرار المادية أو الإصابات الشخصية التي نتجت عن المشكلة، وتخطط لتوفير تحديث مجاني للبرنامج ليتم تثبيته عبر الهواء أو لدى الوكلاء، ويبدأ السحب في الـ 6 من أبريل، مضيفة أنه قد يؤدي التدهور المؤقت لمصدر طاقة وحدة الاتصال الناجم عن حادث إلى أن يكون وضع السيارة أثناء مكالمة الطوارئ المحتملة غير صحيح.

تابعنا على منصة غوغل الإخبارية

تابعنا على منصة غوغل الإخبارية

"مرسيدس" تسحب أكثر من مليون سيارة ب...
تاريخ التحديث:
تاريخ النشر:

غوغل تطرح تحديثا مهما لتطبيق يوتيوب في "آيفون وآيباد"

+A -A
المصدر: عمرو الزناتي - إرم نيوز

طرحت شركة غوغل تحديثًا جديدًا بمزايا مهمة، تقدم إصلاحًا للأخطاء الموجودة في تطبيق يوتيوب لأجهزة آيفون وآيباد، وهو التحديث الأول لتطبيق رئيس من غوغل لنظام iOS منذ شهر ديسمبر.

ويأتي تحديث يوتيوب في الوقت الذي واجه فيه مالكو آيفون، في وقت سابق من هذا الأسبوع، رسالة توضح أن هذا التطبيق قديم عند محاولة تسجيل الدخول باستخدام حساب غوغل، ولم تكن هناك مشكلة أمنية فعلية، وتمت إزالة التحذير بسرعة.

وبالنظر إلى أنه يتم تحديث تطبيقات غوغل لنظام التشغيل iOS من أجل إضافة الميزات الجديدة أو لإصلاح الأخطاء، فإنك ترى تحديثات لقوائم صفحات التطبيقات، التي تتضمن تفاصيل خصوصية التطبيق الجديدة.

وتمثل هذه التصنيفات الحد الأقصى من فئات البيانات التي يمكن جمعها، بمعنى إذا كنت تستخدم كل ميزة وخدمة متاحة في التطبيق.

وتقدم البيانات التي تقدمها إلى منتجات غوغل خدمات مفيدة لك، ويمكنك دائمًا التحكم في إعدادات الخصوصية عن طريق زيارة حساب غوغل، أو الانتقال مباشرة إلى منتجات غوغل التي تستخدمها عبر iOS.

وتطلب شركة أبل من الشركات تطبيق ملصقات الخصوصية، التي أطلقتها في 14 ديسمبر، قبل أن تتمكن من تحديث تطبيقات iOS الحالية.

وتلقت بعض تطبيقات غوغل الأخرى – Stadia و Authenticator و Translate و Classroom، على سبيل المثال– تحديثات iOS.

اقرأ تتمة المقال
حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play