أستراليا تطرح تشريعا يلزم غوغل وفيسبوك بدفع مقابل للمحتوى الإخباري

والتشريع، الذي تقول غوغل إنه سيكون ”غير قابل للتنفيذ“، سيجعل أستراليا الدولة الأولى التي تطلب من فيسبوك وغوغل دفع ثمن المحتوى الإخباري.

ويحظى التشريع بمتابعة واسعة في مختلف دول العالم.

وقالت الشركتان الأمريكيتان إنهما حاولتا إقناع أستراليا لتخفيف التشريع، إذ أجرى كبار المسؤولين التنفيذيين من الشركتين محادثات مع رئيس الوزراء سكوت موريسون.

وأطلقت غوغل الأسبوع الماضي، منصة في أستراليا تقدم أخبارا دفعت الشركة مقابل الحصول عليها، وأبرمت صفقات تتعلق بالمحتوى مع الناشرين في محاولة لإظهار أن التشريع المقترح غير ضروري.