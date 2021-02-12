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اقتصاد

أستراليا تطرح تشريعا يلزم غوغل وفيس...
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أستراليا تطرح تشريعا يلزم غوغل وفيسبوك بدفع مقابل للمحتوى الإخباري

قال مسؤول أسترالي كبير، اليوم الجمعة، إن الحكومة ستطرح الأسبوع المقبل تشريعا مهما يلزم شركتي غوغل وفيسبوك المملوكتين لألفابيت، بدفع مبالغ للناشرين ومحطات

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المصدر: رويترز

قال مسؤول أسترالي كبير، اليوم الجمعة، إن الحكومة ستطرح الأسبوع المقبل تشريعا مهما يلزم شركتي غوغل وفيسبوك المملوكتين لألفابيت، بدفع مبالغ للناشرين ومحطات الإذاعة والتلفزيون مقابل المحتوى.

والتشريع، الذي تقول غوغل إنه سيكون ”غير قابل للتنفيذ“، سيجعل أستراليا الدولة الأولى التي تطلب من فيسبوك وغوغل دفع ثمن المحتوى الإخباري.

ويحظى التشريع بمتابعة واسعة في مختلف دول العالم.

وقالت الشركتان الأمريكيتان إنهما حاولتا إقناع أستراليا لتخفيف التشريع، إذ أجرى كبار المسؤولين التنفيذيين من الشركتين محادثات مع رئيس الوزراء سكوت موريسون.

وأطلقت غوغل الأسبوع الماضي، منصة في أستراليا تقدم أخبارا دفعت الشركة مقابل الحصول عليها، وأبرمت صفقات تتعلق بالمحتوى مع الناشرين في محاولة لإظهار أن التشريع المقترح غير ضروري.

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أستراليا تطرح تشريعا يلزم غوغل وفيس...
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مؤسس "هواوي" يدعو إدارة بايدن للانفتاح على شركته‎

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المصدر: أ ف ب

دعا مؤسس شركة ”هواوي“ الصينية للاتصالات الخاضع لعقوبات أمريكية، الثلاثاء، إدارة الرئيس جو بايدن إلى اعتماد ”سياسة انفتاح“ تجاه شركته، خلال مقابلة صحافية.

ووضع الرئيس السابق دونالد ترامب ”هواوي“ على اللائحة السوداء لمنعها من حيازة تقنيات أمريكية ضرورية لصناعة الهواتف الذكية.

وقال رين جينغفي، الذي أسس الشركة في العام 1987: ”نأمل أن تعتمد الإدارة الجديدة سياسة انفتاح (تجاه هواوي) ستكون مفيدة“ للولايات المتحدة.

وأصبحت ”هواوي“ الآن شركة عملاقة تمتد في العالم أجمع، فهي موجودة في 170 بلداً وتوظف 194 ألف شخص، لكنها في صلب صراع أمريكي صيني خلفيته حرب تجارية وتقنية وشبهات في التجسس.

ويعود عدم الثقة بالشركة جزئياً إلى الماضي العسكري لمؤسسها وانتمائه إلى الحزب الشيوعي الصيني، ما يزيد من الشكوك في مدى نفوذ النظام الحاكم في الصين على المجموعة.

وعلى الرغم من العقوبات الأمريكية، قال مؤسس المجموعة الثلاثاء إنه ”يأمل التمكن من شراء عدد كبير من المعدات والمكونات والمواد الأمريكية“.

واعتبر أن ”قدرة هواوي على الاستمرارية ازدادت“ رغم الضغوطات الأمريكية.

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