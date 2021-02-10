"أودي" تكشف عن أقوى سياراتها الكهربائية

كشفت شركة ”أودي“ الألمانية لصناعة السيارات الفاخرة عن طراز جديد من سياراتها الكهربائية التي تعد الأقوى على الإطلاق.

ويهدف طراز e-Tron GT الجديد من ”أودي“ في التغلب على الاتجاه الذي تتبعه الشركة منذ فترة طويلة، باعتبارها بدائل هادئة ومعقولة للسيارات الخارقة التي تعمل بالطاقة.

وتحاول ”أودي“ الاستفادة من شعبية سيارة بورش الكهربائية الأولى ”تايكان“ باستخدام تقنيات مماثلة في سيارتي Audi e-tron GT و RS e-tron GT.

وتعتبر كلا السيارتين من فئة سيارات ”كوبيه“ التي تعمل بمحركين كهربائيين، تتم تغذيتها ببطارية 800 فولت و93 كيلو واط في الساعة، ويتميز ناقل الحركة بأنه ثنائي السرعات؛ مما يعني أن السيارات عالية السرعة.

وتعتبر سيارة e-tron GT quattro بقوة 476 حصاناً أو 350 كيلو وات، مما يمنحها سرعة من 0 إلى 62 ميلا في الساعة، ويمكن لسيارة RS e-tron GT الرياضية أن تصل إلى ذروتها عند 646 حصاناً، وهي نفس سرعة سيارة فيراري 458.

وعلى الرغم من أن السيارتين تعملان بالبطاريات بدلاً من محركات البنزين، قالت الشركة الألمانية إن السائقين يتوقعون تجربة قيادة صوتية ممتعة في سياراتها الجديدة، بفضل أنظمة الصوت الافتراضية.

ويضم كلا الطرازين أيضًا نظاما هوائيا، بالإضافة إلى نطاق قيادة يزيد على 295 ميلاً في e-tron GT quattro و 280 ميلاً في RS e-tron GT.

وتمتلك السيارتان شاشة لمس مركزية أعلى من الموديلات السابقة، بالإضافة إلى أن الإنتاج محايد تمامًا للكربون.

والمقرر إطلاق سيارة e-tron GT quattro و RS e-tron GT بين شهري مارس ومايو 2021 في ألمانيا، وتتوفر e-tron GT quattro بحوالي 110 آلاف دولار، فيما يبلغ سعر السيارة الثانية 150 ألف دولار، وتختلف الأسعار حسب المواصفات.