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اقتصاد

"إن.إم.سي" تختار مستشارين لاستكشاف...
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"إن.إم.سي" تختار مستشارين لاستكشاف بيع أنشطة في الإمارات وعمان

قالت إن.إم.سي هيلث اليوم الأربعاء، إنها كلفت بيرلا واينبرج بارتنرز وريسونانس كابيتال بتقديم المشورة بشأن البيع المحتمل لنشاط الرعاية الصحية في الإمارات. وأضافت

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المصدر: رويترز

قالت إن.إم.سي هيلث اليوم الأربعاء، إنها كلفت بيرلا واينبرج بارتنرز وريسونانس كابيتال بتقديم المشورة بشأن البيع المحتمل لنشاط الرعاية الصحية في الإمارات.

وأضافت أنه تقرر أن تمضي عملية البيع بالتوازي مع محادثات إعادة الهيكلة الجارية مع مقرضي إن.إم.سي.

كانت رويترز أوردت في كانون الأول/ديسمبر،  نقلاً عن مصادر أن الأوصياء على مشغل المستشفيات المكروب إن.إم.سي هيلث يستطلعون مدى اهتمام مشترين محتملين لنشاط الشركة في الإمارات وسلطنة عمان، وهو ما قد يدر نحو مليار دولار.

صارت إن.إم.سي التي تأسست في السبعينيات أكبر مزود خاص لخدمات الرعاية الصحية في الإمارات، لكنها واجهت مصاعب بعد تشكيك مادي ووترز للبيع على المكشوف في تقاريرها المالية وظهور علامات استفهام بخصوص حجم حصص أكبر مساهميها.

ووافقت إن.إم.سي في كاون الأول/ديسمبر، على بيع وحدتها يوجين للإخصاب في المختبرات إلى فريزنيوس هليوس مقابل قيمة مشروع إجمالية بنحو 525 مليون دولار، ومن المتوقع إتمام العملية بحلول نهاية النصف الأول من 2021.

وقالت الشركة إن الصفقة ستزيد وضع سيولة إن.إم.سي دعما.

كانت السيولة المتاحة لدي إن.إم.سي 78.9 مليون دولار حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2020، إلى جانب تسهيلات ائتمانية لم يجر سحبها بعد بقيمة 167.3 مليون دولار في إطار تسهيل التمويل الإداري لها.

وبعد الانفجار الذي شهدته في العام الماضي وسط مزاعم بالاحتيال والكشف عن ديون مخفية بأكثر من أربعة مليارات دولار، تواجه بعض البنوك في الإمارات وفي أنحاء العالم خسائر فادحة، وهو ما أثار معارك قضائية سعيًا لاستعادة الأموال المستحقة.

وقالت إن.إم.سي إنه بالرغم من الأوضاع الصعبة الناجمة عن كوفيد-19، بلغ إجمالي إيرادات الأعمال في الإمارات وسلطنة عمان 1.12 مليار دولار بزيادة 11 بالمئة عن خطة العمل، في حين حققت أرباحا قبل الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين بلغت 87.6 مليون دولار، وهو ما يفوق أيضا خطتها بفارق كبير.

ومن المتوقع أن تكون مجموعة إن.إم.سي في 2021 مؤلفة من عمليات في الإمارات وسلطنة عمان بعد البيع المتوقع للأصول غير الأساسية في أوائل 2021.

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"إن.إم.سي" تختار مستشارين لاستكشاف...
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مؤسس "هواوي" يدعو إدارة بايدن للانفتاح على شركته‎

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المصدر: أ ف ب

دعا مؤسس شركة ”هواوي“ الصينية للاتصالات الخاضع لعقوبات أمريكية، الثلاثاء، إدارة الرئيس جو بايدن إلى اعتماد ”سياسة انفتاح“ تجاه شركته، خلال مقابلة صحافية.

ووضع الرئيس السابق دونالد ترامب ”هواوي“ على اللائحة السوداء لمنعها من حيازة تقنيات أمريكية ضرورية لصناعة الهواتف الذكية.

وقال رين جينغفي، الذي أسس الشركة في العام 1987: ”نأمل أن تعتمد الإدارة الجديدة سياسة انفتاح (تجاه هواوي) ستكون مفيدة“ للولايات المتحدة.

وأصبحت ”هواوي“ الآن شركة عملاقة تمتد في العالم أجمع، فهي موجودة في 170 بلداً وتوظف 194 ألف شخص، لكنها في صلب صراع أمريكي صيني خلفيته حرب تجارية وتقنية وشبهات في التجسس.

ويعود عدم الثقة بالشركة جزئياً إلى الماضي العسكري لمؤسسها وانتمائه إلى الحزب الشيوعي الصيني، ما يزيد من الشكوك في مدى نفوذ النظام الحاكم في الصين على المجموعة.

وعلى الرغم من العقوبات الأمريكية، قال مؤسس المجموعة الثلاثاء إنه ”يأمل التمكن من شراء عدد كبير من المعدات والمكونات والمواد الأمريكية“.

واعتبر أن ”قدرة هواوي على الاستمرارية ازدادت“ رغم الضغوطات الأمريكية.

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