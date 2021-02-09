مؤسس "هواوي" يدعو إدارة بايدن للانفتاح على شركته‎

لم يتوقع أحد أن متجر الكتب عبر الإنترنت الذي أنشأه الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة ”أمازون”، جيف بيزوس، عام 1995، سيحقق مكاسب خيالية ويصبح من عمالقة شركات التكنولوجيا التي توفر خدمات الحوسبة السحابية في جميع دول العالم وتزيد قيمتها عن تريليون دولار.

وأعلن جيف بيزوس، يوم الثلاثاء الماضي، تنحيه هذا الصيف عن منصبه، معلنا أن خليفته سيكون رئيس خدمات الإنترنت في شركة ”أمازون“، آندي جاسي.

ووفقا لما نشره موقع ”techxplore“ التقني، فإن هناك 5 تحديات تنتظر الرئيس التنفيذي الجديد، وهي:



الفحص الدقيق

تفحص الجهات الرقابية في مختلف دول العالم الممارسات والأعمال التجارية لشركة ”أمازون“، وخاصة فيما يتعلق بالمعلومات التي تستخدمها في بيع منتجاتها وسلعها عبر موقعها، والتي تحمل اسم العلامة التجارية خاصتها.

ومن الجدير بالذكر أنه جرى التحقيق مع ”أمازون“ بخصوص مكافحة الاحتكار على المستويين الفيدرالي ومستوى الولايات، وتم توجيه اتهام لها باستغلال إمكانيات وصولهم لبيانات البائعين على منصتها والحصول على امتيازات غير عادلة.

وقال بيزوس، خلال جلسة استماع أمام الكونغرس، إن ”أمازون تتبع سياسات تمنع الموظفين من الحصول على بيانات البائعين، ولكن لا يوجد ضمانات لعدم انتهاكات السياسات المتبعة“.

اضطرابات العاملين

مع تفشي جائحة كورونا حول العالم، اعترض عمال تعبئة وشحن الصناديق داخل المستودعات على نقص معدات الحماية وأقنعة الوجه، وكشف بعض العاملين أن ”أمازون“ لا تتحدث بشكل علني عن عدد الإصابات لديها، وعلى إثر ذلك أحدثت تغييرات كبيرة بصدد هذه الشكاوى.

وليس ذلك فقط، ففي نفس اليوم الذي أعلن فيه جيف بيزوس عن تركه لمنصبه وتعيين خليفة له، أصدرت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية قرارها بإلزام ”أمازون“ بدفع ما يقرب من 62 مليون دولار بسبب تلقيها نقود الإكراميات التي من المفترض أن يحصل عليها سائقو التوصيل.

ومن المتوقع أن تحصل ”أمازون“ على مزيد من الفحص والتدقيق بعد أن أصبحت ثاني أكبر شركه تحتوي على عدد كبير من العاملين، يصل إلى 1.3 مليون شخص، بعد شركة ”وول مارت“ الأمريكية التي احتلت المركز الأول، وبالتالي ينتظر جاسي تحدٍ كبيرٌ في مجال السيطرة على الاضطرابات والاحتجاجات العمالية.

جيف بيزوس نفسه

يُشكل جيف بيزوس نفسه تحديا آخر أمام الرئيس التنفيذي الجديد لـ ”أمازون“، آندي جاسي؛ لأن بيزوس سيتنحى عن منصبه ولكنه لن يذهب بعيدا عن العمل، فهو لا يزال أكبر مساهم في الشركة وهذا من الممكن أن يخلق التوترات بين بيزوس وجاسي إذا رغب الأول في إنهاء بعض القرارات التي لا يرغب الأخير بإلغائها، لذلك صرح جيسون سلوتزر، وهو بروفيسور في إدارة الأعمال بجامعة جورج تاون الأمريكية، أنه يتوجب على أمازون تحديد الأدوار بدقة حتى لا تتعارض صلاحيات بيزوس مع إدارة جاسي.

تنمية خدمات الحوسبة السحابية

تجني خدمات Amazon Web الكثير من الأموال، وتحتل المركز الأول في تقديم خدمات الحوسبة السحابية، ففي العام الماضي، فقدت ”أمازون“ أمام مايكروسوفت صفقة تقدر بمليارات الدولارات مع الحكومة الأمريكية. ويضع اختيار آندي الذي يمتلك خبرة كبيرة داخل شركة ”أمازون“ حتى يخلف بيزوس، أمامه تحديا كبيرا متعلقا بمستقبل الشركة في مجال التكنولوجيا وتقديم المزيد من التقدم في هذا المجال.

مخاطر بيع التجزئة

ومن التحديات التي تتجلى أمام الرئيس التنفيذي الجديد آندي جاسي، هو مجال بيع التجزئة الذي تمتلك فيه ”أمازون“ مكانة كبيرة، لكنها في نفس الوقت تتعرض لمخاطر من قِبل المنافسين مثل ”وول مارت“، الشركة الأمريكية لبيع التجزئة ومتعددة الجنسيات، والذين يستخدمون متاجرهم كمراكز للشحن.

وعلى جاسي الآن الحفاظ على تصدر ”أمازون“ في هذا المجال، بعد حصولها على نسبة تُقدر بـ40% من عمليات الشراء عبر الإنترنت في الولايات المتحدة الأمريكية، العام الماضي، متفوقة على ”وول مارت“ التي جاءت في المركز الثاني ومن بعدها ”ايباي“ و ”أبل“، وفقا لتقرير صادر عن شركة الأبحاث التسويقية eMarketer.