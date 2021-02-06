بلومبيرغ: وقف محادثات "أبل" و"هيونداي - كيا" مؤقتا حول صفقة تصنيع سيارة كهربائية

كشف تقرير صادر عن وكالة بلومبيرغ الإخبارية، عن أن شركة أبل الأمريكية قد أوقفت المحادثات مؤخراً مع هيونداي – كيا بسبب تسريب جميع المعلومات حول صفقة تصنيع سيارة كهربائية ذاتية التشغيل، تحمل علامة أبل التجارية، كما كشفت مصادر مطلعة، عن أن العملاق الأمريكي تناقش أيضًا صفقات مماثلة مع شركات تصنيع سيارات أخرى.

وانتشرت كثير من الشائعات حول هذا المشروع السري في الأشهر الأخيرة، ومؤخراً، نقلت شبكة ”سي إن بي سي“ الإخبارية، بأن أبل الأمريكية تقترب من إبرام صفقة مع مجموعة هيونداي – كيا لتصنيع سيارة كهربائية ذاتية التشغيل، تحمل علامة أبل بمصنع تجميع كيا في ويست بوينت بولاية جورجيا الأميركية.

ومن المقرر مبدئياً أن تدخل السيارة التي يطلق عليها اسم أبل كار، التي يتم تطويرها بواسطة فريق متخصص بالشركة، حيز الإنتاج في 2024، على الرغم من أن الأشخاص المطلعين على المحادثات بين الشركتين يشككون في إنجاز الاتفاق، ويؤكدون أن طرحها النهائي قد يتم تأجيله.

كما تسعى شركة ”أبل“ لتغيير صناعة السيارات بطريقة مماثلة لطريقتها في سوق الأجهزة الاستهلاكية، وامتنعت الشركة عن التعليق حول تلك الشراكة المزعومة، وفي يناير، تراجعت شركة ”هيونداي“، التي تمتلك حصة مسيطرة في كيا، عن بيان قالت إنها تجري محادثات مع شركة آبل.

وأثار هذا الإعلان وتقارير أخرى عن المحادثات قلق شركة أبل، التي تحافظ على سرية تطوير مشاريعها لسنوات، وليس من الواضح متى يمكن استئناف المناقشات بين أبل وهيونداي.

كما أن هناك عقبات أخرى أيضًا، وقال شخص مطلع إن أحدهما هو خلاف داخل مجموعة هيونداي حول أي من علامتها التجارية، هيونداي أو كيا، قد تصنع سيارة أبل، مضيفا أنه إذا استؤنفت المحادثات في نهاية المطاف، يُنظر إلى كيا على أنها أكثر احتمالًا وتسعى لبناء سيارة أبل في مصنعها في جورجيا.