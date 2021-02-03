من هو "آندي جاسي" خليفة بيزوس في رئاسة أمازون؟

بعد لحظات من إعلان الملياردير وأغنى رجل في العالم، جيف بيزوس، التنحي عن منصبه كرئيس تنفيذي لشركة ”أمازون”، اتجهت الأنظار إلى خليفته ”آندي جاسي“ الذي يشغل رئيس خدمات الإنترنت في أمازون.. فمن هو؟

يعتبر آندي جاسي الساعد الأيمن لبيزوس، وهو مسؤول أيضا عن خدمات الإنترنت في أمازون، التي مكنته من جمع ثروة تقدر بـ 377 مليون دولار.

وصفت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية آندي بـ“المجنون“ لحبه الشديد للرياضة، مشيرة إلى أنه بنى ناديا رياضيا في منزله أطلق عليه HelmetHeads كما اشترى فريق الهوكي المحلي بسبب حبه للعبة منذ الطفولة.

وبالنسبة لزملائه، يعتبر ”جاسي“ البالغ من العمر 53 عاما، رئيسا متواضعا وودودا، وتتناقض طموحاته المهنية العالية مع شخصيته الهادئة. وعندما أعلن جيف بيزوس أن آندي جاسي سيتولى المنصب بدلا منه، لم يتفاجأ مراقبو ”أمازون“ بهذه الخطوة.

وقال بيزوس إن ”آندي معروف جيدا داخل الشركة وموجود في أمازون منذ فترة طويلة“، مشيرا إلى أنه ”سيكون قائدا بارزا“.

وقد ساعد ”جاسي“ في بناء قسم خدمات الإنترنت في أمازون منذ عام 2003، وهو القسم الذي يأتي بعائد يقدر بأكثر من 40 مليار دولار من الإيرادات السنوية، كما أنه مسؤول عن أكثر من 60% من الأرباح في أمازون، بالرغم من أن مبيعاته تبلغ 13% فقط.

تعتبر خدمات الإنترنت في أمازون من أهم مجالات الحوسبة السحابية، حيث تمتلك أكثر من 30٪ من حصة السوق.

وكشفت تقارير إعلامية أنه تم التواصل مع خليفة بيزوس، قبل تعيين ساتيا نادالا كرئيس تنفيذي لشركة ”مايكروسوفت“ في عام 2014 لتولي المنصب، كما تردد أنه ترشح لمنصب الرئيس التنفيذي لشركة ”أوبر“ بعد فترة وجيزة من تنحي ترافيس كالانيك في عام 2017.

نشأ أندي جاسي في مقاطعة ويستتشستر، شمال مدينة نيويورك، وحصل على درجتي البكالوريوس والماجستير في إدارة الأعمال من جامعة هارفارد، وهو متزوج من مصممة الأزياء الأمريكية إيلانا روشيل كابلان ولديهما طفلان.