جنرال موتورز تقرر التوقف عن إنتاج سيارات البنزين والديزل بحلول 2035

أعلنت شركة جنرال موتورز للسيارات أنها تخطط لوقف إنتاج جميع المركبات التي تعمل بالديزل والبنزين في جميع أنحاء العالم بحلول عام 2035.

وأكدت الشركة أنها بدلا من إنتاج السيارات التي تعمل بالبنزين والديزل، التي تسبب التلوث البيئي بعوادمها، ستعمل الشركة على إنتاج السيارات الكهربائية فقط.

ومن المقرر أن تكشف عن مجموعة جديدة بهذه المناسبة.

ووفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، أعلنت شركة صناعة السيارات الأمريكية قرارها يوم الخميس، كجزء من استراتيجيتها لخفض إنتاجها لملوثات البيئة إلى الصفر بحلول عام 2040، والتي تشمل أيضًا استخدام الطاقة المتجددة بنسبة 100% في مرافق الإنتاج.

وتأتي هذه الخطوة بعد أسابيع من تغيير جنرال موتورز شعارها للشركة، وإطلاق حملة تسويق السيارات الكهربائية لإعادة تشكيل صورتها كشركة سيارات نظيفة.

وتعتبر شركة جنرال موتورز أول شركة لصناعة السيارات تتخذ هذه الخطوة إلى الأمام، والتي أدت إلى زيادة سعر أسهمها بنسبة 7.4% اليوم الجمعة، وتقدر قيمتها الآن بحوالي 73 مليار دولار.