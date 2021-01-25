صندوق الاستثمارات السعودي يتوسع في جذب شركات الصحة والتكنولوجيا الدولية

كشف ياسر بن عثمان الرميان محافظ ”صندوق الاستثمارات العامة السعودي“، أن الصندوق يسعى لاستخدام قوته المالية لجذب شركات الصحة والتكنولوجيا الدولية لبدء عملياتها في المملكة.

ونقلت صحيفة ”فايننشاتل تايمز“ البريطانية عن الرميان، قوله إن هذا التوجه للتوسع في الاستثمار بالقطاع الصحي جزء من إستراتيجية جديدة للصندوق جرى اعتمادها للأعوام الخمسة المقبلة.

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أقر، قبل أيام ، إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للأعوام الخمسة المقبلة كمحور لخطط ضخمة لتطوير المملكة وإنشاء صناعات جديدة تقلل الاعتماد على النفط، بهدف بلوغ تريليون دولار من الأصول الخاضعة للإدارة بحلول عام 2025، وذلك بالتزامن مع سعي المملكة لجذب الاستثمارات الخارجية غير النفطية.

وأشارت الصحيفة إلى أن المملكة، في هذا السياق من التنويع الاستثماري، تجري أيضا مباحثات مع شركة ”لوسيد موتورز“ (Lucid Motors Inc) الناشئة لصناعة السيارات الكهربائية،حيث استثمرت فيها 1.3 مليار دولار للاستحواذ على حصة 67%، من أجل بناء مصنع للسيارات الكهربائية في المملكة، كما تجري مباحثات مع العديد من الشركات التابعة لشركة فيجن (SoftBank) التي تبلغ قيمتها 100 مليار دولار.

وأشار المسؤول السعودي الرميان إلى أن ”الخطوة التالية هي المضي قدما في نقلهم للعمل بالمملكة“.

وكان الأمير محمد بن سلمان وصف الإستراتيجية الجديدة لصندوق الاستثمارات العامة بأنها مرتكز رئيس في تحقيق طموحات النمو الاقتصادي، ورفع جودة الحياة، وتحقيق مفهوم التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف القطاعات التقليدية والحديثة،.

وقال ولي العهد السعودي إن الصندوق سيعمل خلال السنوات المقبلة على مستهدفات عديدة من أهمها ضخ 150 مليار ريال سنويا على الأقل في الاقتصاد المحلي على نحو متزايد حتى عام 2025، والمساهمة من خلال شركاته التابعة له في الناتـج المحلي الإجمالي غير النفطي بقيمة 1.2 تريليون ريال سعودي بشكل تراكمي.

ويستهدف الصندوق بنهاية 2025 بأن يتجاوز حجـم الأصول 4 تريليونات ريال، واستحداث 1.8 مليون وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر“ حسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية.

وأضاف الرميان أن الاستثمارات الأجنبية ستستمر في النمو بالأرقام المطلقة، مشيرا إلى أنه جرى ضخ ما لا يقل عن 7.7 مليار دولار في الأسهم الأمريكية والأوروبية في الربع الأول من العام الماضي للاستفادة من تقلبات السوق.

وتابع محافظ الصندوق السيادي السعودي أن التمويل سيأتي ابتداء من هذا العام من مزيج القروض وتوزيعات الأرباح وضخ السيولة النقدية الحكومية وخصخصة الشركات السعودية التي يمتلكها الصندوق.

وكان صندوق الاستثمارات العامة تلقى العام الماضي 40 مليار دولار من الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي، كما كان المستفيد الرئيس من إدراج شركة النفط السعودية ”أرامكو“، في سوق الأسهم في ديسمبر 2019 ، وهو الإدراج الذي جمع 29 مليار دولار من خلال إطلاق شريحة صغيرة فقط لاكتتاب الجمهور.

وقال الرميان وهو أيضا رئيس شركة ”أرامكو“ السعودية، إن المملكة قد تدرس إدراج المزيد من أسهم أرامكو السعودية “ إذا تأكدت الجدوى“، مشيرا أيضا إلى أن الشركة الحكومية هي نفسها تدرس برنامجا ”ضخما“ لتحرير الأصول.

وأوضح أن صندوق الاستثمارات العامة سيحتاج إلى ضخ نقدي إضافي من الحكومة، لكنه أكد أن هذا لن يحدث إلا عندما يتم تجديد وتعزيز احتياطيات البنك المركزي.