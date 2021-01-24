ليبيا تعيد فتح خط أنابيب أكبر ميناء نفطي وترفع إنتاجها إلى 300 ألف برميل يوميا

أعادت ليبيا تشغيل خط أنابيب ينقل النفط الخام إلى أكبر محطة تصدير لها، بعد توقف أدى إلى انخفاض إنتاجها إلى أدنى مستوى في شهرين.

وقال بيان لشركة ”الواحة“ للنفط، التي تدير ميناء ”السدر“ الشرقي، اليوم الأحد، إنه تم إصلاح الرابط البالغ قطره 32 بوصة واستئناف الضخ.

وبحسب البيان، يمهد ذلك الطريق لعودة 200 ألف برميل يوميا توقفت عن التدفق بعد أن أغلقت الشركة خط الأنابيب لإصلاح التسريبات.

وكانت ”الواحة“، وهي شركة تتبع ”شركة الطاقة الوطنية“، تضخ حتى يوم أمس السبت، 98 ألف برميل يوميا، قبل إعادة تشغيل خط الأنابيب.

ونقلت وكالة ”بلومبيرغ“ الأمريكية عن مصدر مطلع قوله، إن من المتوقع أن يعود الضخ إلى مستواه اليومي المعتاد، البالغ 300 ألف برميل، في غضون يومين.

وارتفع إنتاج النفط الخام الليبي إلى ما يقرب من 1.25 مليون برميل يوميا في بداية الشهر الحالي، مقابل ”صفر إنتاج“ تقريبا في سبتمبر، وذلك بفضل الهدنة المؤقتة بين الفصائل الرئيسة في الحرب الأهلية.

وقال مصطفى صنع الله رئيس مجلس إدارة ”المؤسسة الوطنية للنفط“، الأسبوع الماضي، إن بلاده تسعى للحصول على تمويل من شركات طاقة أجنبية تعمل في ليبيا للمساعدة في إصلاح المنشآت النفطية.