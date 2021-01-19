مصر.. "اتحاد العمال" يرفع دعوى عاجلة لوقف تصفية شركة الحديد والصلب

قرر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر رفع دعوى قضائية عاجلة لوقف قرار تصفية شركة الحديد والصلب، ورفض قرار الجمعية العمومية بغلقها والذي صدر في، 11 يناير الجاري، ومخاطبة الرئيس عبدالفتاح السيسي لوقف تنفيذ القرار.

وقال الاتحاد في بيان، مساء اليوم الثلاثاء، إنه“يرفض قرار الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب المصرية بتصفية الشركة بعد 67 عامًا من إنشائها، وتجاهل دورها الوطني والقومي بخدمة الصناعة الوطنية، وكذلك دعم الدولة وقت الأزمات والحروب“ .

وأضاف البيان:“ندعو كافة الأطراف الرسمية المعنية إلى وقف قرار التصفية، وتشكيل لجنة وطنية متخصصة ذات خبرات بهذا الشأن، لبحث هذا القرار من كافة جوانبه لما له من آثار وتداعيات اقتصادية واجتماعية خطيرة ”.

واختتم البيان بالدعوة لتشكيل لجنة طارئة تبحث في التشريعات العمالية الحالية، بما فيها تقديم بلاغ رسمي للنائب العام، ودعوة رئيس مجلس الوزراء، ووزير قطاع الأعمال العام، والوزراء والجهات المعنية إلى زيارة شركة الحديد والصلب للوقوف على الحقائق على أرض الواقع.