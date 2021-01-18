قبل أيام من رحيلها.. إدارة ترامب توجه ضربة جديدة لشركة "هواوي"

وجهت إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، قبل أيام قليلة من رحيلها، ضربة جديدة لشركة ”هواوي“ الصينية، استكمالاً لما سببته لها من أضرار طوال السنوات الماضية، وفق وكالة رويترز.

وقررت الإدارة الأمريكية إلغاء تراخيص معينة لموردي شركة هواوي، بما في ذلك شركة إنتل لصناعة الرقاقات لوقف البيع للشركة الصينية، كما تعتزم رفض عشرات الطلبات الأخرى لتزويد شركة الاتصالات الصينية الأكبر.

يأتي هذا القرار ضمن تصعيد أمريكي لإدارة ترامب، التي سترحل بعد يومين، ضمن حملة واسعة بذلت فيها جهدا طويل الأمد لإضعاف أكبر شركة لتصنيع معدات الاتصالات في العالم، التي تعتبرها واشنطن تهديدا للأمن القومي.

من جهتها، قالت رابطة صناعة أشباه الموصلات إن وزارة التجارة تنوي رفض عدد كبير من طلبات الترخيص للتصدير إلى هواوي وإلغاء ترخيص واحد على الأقل تم إصداره سابقا، فيما قالت مصادر مطلعة على الوضع إن هناك أكثر من إلغاء وإنه تم سحب ثمانية تراخيص من أربع شركات.

وألغي ترخيص واحد على الأقل لشركة Kioxia اليابانية لصناعة رقاقات الذاكرة المحمولة، وقالت الشركة، المعروفة سابقا باسم Toshiba Memory إنها لا تكشف عن تفاصيل العمل المتعلقة بمنتجات أو عملاء معينين.

وذكرت الرابطة أن الإجراءات امتدت إلى نطاق واسع من المنتجات في صناعة أشباه الموصلات، وسألت الشركات عما إذا كانت قد تلقت إخطارات، موضحا أن الشركات كانت تنتظر عدة أشهر لقرارات الترخيص، ومع بقاء أقل من أسبوع في الإدارة، كان التعامل مع حالات الرفض تحديا.

ومنحت الإدارة الأمريكية الشركات التي تلقت إخطارات بالرفض 20 يوما للرد، ولدى وزارة التجارة 45 يوما لإبلاغها بأي تغيير في القرار أو يصبح نهائيا، وسيكون أمام الشركات بعد ذلك 45 يوما أخرى للاستئناف.

ووضعت الولايات المتحدة هواوي ضمن قائمة الكيانات الخاصة بوزارة التجارة في شهر مايو 2019، وحظرت على الموردين بيع السلع والتكنولوجيا الأمريكية لها.