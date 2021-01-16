بعد تأجيله عاما بسبب "كورونا".. "إكسبو 2020 دبي" يستعد للانطلاق مطلع أكتوبر

قال منظمو إكسبو 2020 دبي، اليوم السبت، إنهم ملتزمون باستضافة الحدث الذي تأجل لمدة عام بسبب فيروس كورونا، وإنهم مستعدون لجميع السيناريوهات المحتملة وسط موجة عالمية جديدة من الوباء.

وتأجل المعرض العالمي، الذي كان من المقرر أن يقام في الفترة من أكتوبر تشرين الأول 2020 إلى نيسان أبريل من هذا العام، في أيار مايو الماضي، بعد أن قالت الدول المشاركة إنها بحاجة إلى التركيز على التصدي لوباء كورونا.

وقال أحمد الخطيب الرئيس التنفيذي للتطوير والتسليم العقاري في إكسبو 2020 دبي للصحافيين: ”نحن ملتزمون باستضافة إكسبو في تشرين الأول أكتوبر 2021. نتبع جميع الإرشادات وجميع الإرشادات الدولية حول كيفية التعامل مع كورونا والتباعد الاجتماعي“.

وأضاف أن المنظمين مستعدون لجميع السيناريوهات، وتوقع أن يفتح المعرض أبوابه في الأول من تشرين الأول أكتوبر المقبل.

ومن المقرر أن يستمر الحدث العالمي حتى 31 آذار مارس 2022.

وسيتم فتح جزء من موقع المعرض للجمهور، اعتبارا من الأسبوع المقبل وحتى نيسان أبريل؛ لجذب الاهتمام المحلي للحدث الذي استغرق الإعداد له ما يقرب من عقد من الزمان.

ولكن مع تفشي الوباء مرة أخرى في جميع أنحاء العالم، هناك تساؤلات حول جدوى استضافة الفعاليات العامة الدولية.

وقال وزير بالحكومة اليابانية، الأسبوع الماضي، إن أولمبياد طوكيو 2020 المؤجلة ربما لن تنطلق هذا الصيف كما هو مخطط.

ومن المتوقع أن يجتذب إكسبو 2020 دبي 11 مليون زائر أجنبي، أي أكثر من سكان الإمارات العربية المتحدة.

وفي حين جرى رفع معظم قيود فيروس كورونا في الإمارات، لا تزال إجراءات التباعد الاجتماعي ووضع الكمامات في الأماكن العامة مطلوبة. ويتوافد الزوار إلى دبي خلال ذروة موسم السياحة الشتوي، في الوقت الذي تفرض فيه مجددا دول أخرى إجراءات العزل العام.