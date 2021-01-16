بعد جدل قرار التصفية.. الحكومة المصرية: محاولات إنقاذ شركة الحديد والصلب فشلت

حسمت الحكومة المصرية، الجدل حول الموقف النهائي لشركة الحديد والصلب، والتي تسبب قرار تصفيتها بحالة كبيرة من الغضب بين المصريين، وسط مطالبات بالعدول عن هذا القرار، مؤكدة أن محاولات إنقاذ الشركة فشلت.

وتساءل كثيرون حول موقف حوالي 8 آلاف عامل بالشركة بعد قرار التصفية، وحقوقهم المالية، وكذلك مصير الأصول التي تمتلكها الشركة، التي تُعد أكبر قلاع الصناعة في مصر.

وردت الحكومة المصرية، في بيان، اليوم السبت، بأن شركة الحديد والصلب المصرية، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، جرى إنشاؤها في العام 1954، لاستغلال خامات الحديد في أسوان.

وذكرت أن الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب، أقرت في 11 يناير/كانون الثاني 2021، تصفية الشركة بعد محاولات كثيرة للإصلاح، ووقف نزيف الخسائر، حيث بلغت الخسائر المرحّلة في 30 يونيو/حزيران 2020، حوالي 8.5 مليار جنيه (نحو 543 مليون دولار).

وأضافت أن الجمعية العامة أكدت أن الأولوية الأولى هي الحفاظ على حقوق ومكتسبات العاملين، وإعطاؤهم كافة الحقوق المكفولة لهم قانونًا، لافتة إلى أنه في سبيل إنقاذ الشركة، وإيقاف نزيف الخسائر، قامت الشركة القابضة بضخ حوالي 9.3 مليار جنيه من العام 2005 حتى العام 2016، لإصلاح الهيكل التمويلي للشركة تحملتها خزينة الدولة والشعب المصري، إلا أن هذه المبالغ لم تكن ذات جدوى على الإطلاق.

وأوضحت أن التعثر المالي للشركة بلغ مداه في عدم قدرة الشركة على سداد رواتب العاملين والذي تقوم به الشركة القابضة، حيث بلغ ما حصلت عليه الشركة من الشركة القابضة نحو 417 مليون جنيه لسداد رواتب ومنحة العاملين، من نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 حتى أغسطس/ آب 2020، وذلك نظرًا للعجز الشديد في السيولة النقدية.

ونوهت إلى أن تقرير مراقب الحسابات عن مراجعة القوائم المالية المعدلة لشركة الحديد والصلب المصرية عن العام المالي المنتهي، أكد وجود شك جوهري في استمرارية الشركة، وعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها الحالية والمستقبلية.

وانتهت إلى أنه لذلك صدر قرار الجمعية العامة غير العادية بتقسيم الشركة أفقيًا بكافة مقوماتها المادية والمعنوية مع نقل كافة الأصول والالتزامات، وحقوق الملكية، بين الشركة القاسمة والمنقسمة وذلك بالقيمة الدفترية ودون إعادة تقييم.