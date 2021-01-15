"كيا" تكشف النقاب عن سيارتها الكهربائية القادمة

قدمت شركة ”كيا“ الكورية نظرة على سياراتها الكهربائية القادمة، إذ ستكشف النقاب عن أول طراز منها خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وأعلنت الشركة أن السيارة الكهربائية الجديدة سيكون لها تصميم مستوحى من سيارات ”الكروس أوفر“.

ومن المقرر أن يكون للسيارة مدى يزيد على 500 كيلومتر، وتوفر وقت شحن أقل من 20 دقيقة.

وأشارت إلى أن السيارة ستستخدم المنصة النموذجية الكهربائية ”E-GMP“ التي تدعم الشحن السريع 800 فولت.

وتستخدم شركة ”هيونداي“ هذه المنصة في السيارات الكهربائية الخاصة بها.

وأزالت ”كيا“ كلمة ”موتوز“ من شعارها، وأصبحت معروفة رسميا بـ“كيا“ فقط، وسط إعلان الشركة الالتزام بإصدار خيارات تنقل مستدامة، وهي رؤية تتضمن استخدام المواد القابلة لإعادة التدوير والطاقة المتجددة.

وتعتبر شركة ”كيا“ ثاني أكبر مصنّع سيارات في كوريا الجنوبية، وهي تابعة لمجموعة هيونداي ومقرها في سيول، وحققت كيا نجاحًا كبيرًا في مختلف الأسواق الأوروبية والعالمية.

تمتلك كيا أكثر من 4000 وكيل تجاري في 127 دولة في العالم، وتوظف أكثر من 40 ألف عامل، وحققت مبيعات قدرها 1.53 مليون وحدة في سنة 2010.