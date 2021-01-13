شركات التأمين على السفن بصدد رفع الأسعار بعد هجمات البحر الأحمر‎

تعتزم شركات التأمين رفع أسعار التغطية للسفن التجارية التي تبحر في البحر الأحمر بعد سلسلة هجمات على السفن قرب المياه السعودية.

وقال مايك إنجام، من جالاجار للسمسرة التأمينية: ”نشهد زيادة في الأسعار للسفن المتجهة إلى موانئ البحر الأحمر بسبب بواعث القلق من خطر هجوم تشنه جماعات مسلحة، في حين أن هذا كان في السابق مسألة أكثر إثارة للقلق في الخليج العربي“.

وأضاف أنه ”سيكون لهذا تأثير على السفن التي تبحر إلى موانئ البحر الأحمر“.

وتتنامى احتمالات حدوث مزيد من الهجمات على السفن التجارية التي تبحر في تلك المياه حاملة النفط أو السلع الأساسية، وذلك بعد قرار الإدارة الأمريكية الحالية تصنيف حركة الحوثي في اليمن المتحالفة مع إيران منظمة إرهابية أجنبية.

وتحتاج كل سفينة عدة أشكال من التأمين، منها التغطية السنوية على مخاطر الحروب إلى جانب علاوة إضافية عند دخول مناطق عالية المخاطر.

وتُحسب هذه العلاوات المنفصلة بناء على قيمة السفينة أو هيكلها لفترة سبعة أيام.

وتفيد تقديرات السوق أن نسبة علاوة دخول المناطق عالية المخاطر قد ارتفعت إلى نحو 0.015% من تكاليف التأمين من حوالي 0.012% في أواخر كانون الأول/ديسمبر، مما يُترجم إلى عشرات الآلاف من الدولارات لرحلة تستغرق سبعة أيام.

وقال أحد مقدمي خدمات التأمين ضد مخاطر الحروب إن ”البحر الأحمر هو موضوع الجدال الحقيقي منذ وقائع استخدمت فيها متفجرات. الجميع يترقب الحدث التالي“.

وقالت السعودية الشهر الماضي إن ناقلة راسية بميناء جدة لحقتها أضرار بسبب قارب محمل بالمتفجرات فيما وصفته بأنه هجوم إرهابي.

جاء ذلك في أعقاب واقعة منفصلة في ميناء سعودي آخر على البحر الأحمر تضررت فيها ناقلة بسبب انفجار.

وأصدرت إدارة البحرية الأمريكية الأسبوع الماضي، تحذيرا للبحارة من أن ”زيادة النشاط العسكري وارتفاع التوتر السياسي في المنطقة مازالا يشكلان تهديدات خطيرة للسفن التجارية“.

البحر الأحمر من أكثر الممرات الملاحية ازدحاما في العالم، إذ تعبر آلاف السفن مضيق باب المندب عند طرفه الجنوبي سنويا.

وتصاعد التوتر بعد أن احتجزت إيران الأسبوع الماضي ناقلة كورية جنوبية عند مضيق هرمز.