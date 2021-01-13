شريك ترامب في دبي: "سعيد جدا" بالعمل مع منظمته وننأى بأنفسنا عن السياسة

قال الشريك التجاري لدونالد ترامب في دبي اليوم الأربعاء، إنه مهتم بتوسيع نطاق علاقتهما التجارية.

وقال رئيس مجلس إدارة داماك العقارية حسين سجواني لرويترز: ”علاقتنا مع منظمة ترامب رائعة خاصة مع إريك ترامب (نجل ترامب والمسؤول التنفيذي في المنظمة) وفريقه، وليست لدينا أي نية لوقف تلك العلاقة أو تغييرها“.

تملك شركة التطوير العقاري داماك ملعب الجولف الوحيد الذي يحمل اسم ترامب في الشرق الأوسط، والذي افتتح في 2017 وتديره منظمة ترامب.

وقال سجواني إنه ”سعيد جدا جدا“ بالعلاقة مع ترامب وسيسعده العمل معه في أي مشروعات ملاعب جولف بأنحاء العالم.

وقال سجواني: ”ننأى دائما بأنفسنا عن السياسة ولا نتدخل فيها وليست لدينا أي وجهة نظر حيال أي مسألة سياسية. نحن مؤسسة تجارية ومنظمته أفادتنا“.