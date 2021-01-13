"جنرال موتورز" تكشف عن سيارتها الكهربائية الجديدة "Cadillac Celestiq"

كشفت شركة جنرال موتورز الأمريكية في معرض السلع الإلكترونية الاستهلاكية (CES 2021)، اليوم الأربعاء، النقاب عن سيارتها الكهربائية المرتقبة Cadillac Celestiq إلى جانب عدد من السيارات الأخرى التي سيتم إطلاقها خلال الفترة المقبلة.

وتروّج جنرال موتورز لسيارتها الجديدة، بوصفها ”سيارة كهربائية بالكامل فاخرة للغاية“، وبنيت بالاعتماد على منصة Ultium للسيارات الكهربائية من جنرال موتورز، التي تشغل مجموعة واسعة من أنواع وأحجام المركبات،

بما في ذلك GMC Hummer الكهربائية، ومركبات التسليم BrightDrop الجديدة.

وتحتوي Cadillac Celestiq على نظام الدفع الرباعي والتوجيه الرباعي والسقف الزجاجي البانورامي بالكامل، الذي ترتقي به شركة كاديلاك إلى المستوى التالي، من خلال جعله سقفًا قابلًا للتعديل بشكل معياري.

وتصف الشركة المصنعة للسيارات السقف، بأنه مصنوع من الزجاج الذكي، الذي يسمح لكل راكب للسيارة بتحديد مستوى الشفافية الخاص به، وهناك -أيضًا- شاشة عملاقة تعمل باللمس، وحظيت كاديلاك Cadillac Lyriq بالكثير من الاهتمام، بسبب الشاشة المنحنية من نوع LED بقياس 33 إنشًا لنظام المعلومات والترفيه.

ويتوقع أن تتضمن كاديلاك Cadillac Celestiq نظام Super Cruise، وهو نظام مساعدة السائق المتقدم، دون استخدام اليدين من جنرال موتورز، الذي يتضمن ميزة مراقبة السائق.