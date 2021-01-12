"إمبراطور الكازينوهات".. وفاة الملياردير الأمريكي شيلدون أديلسون أبرز ممولي ترامب

المصدر: ا ف ب

توفي الملياردير الأمريكي، والمانح السخي للحزب الجمهوري ”شيلدون أديلسون“ عن 87 عامًا، وفق ما أعلنته شركة كازينوهات لاس فيغاس ساندز، اليوم الثلاثاء.

وذكرت الشركة العملاقة في بيان أن“مؤسسنا صاحب الرؤية شيلدون ج. أديلسون توفي، الليلة الماضية، عن عمر ناهز الـ 87 عامًا، بسبب مضاعفات غير متعلقة بسرطان الغدد الليمفاوية“.

وارتقى أديلسون، المؤيد السخي للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ليصبح أحد أغنى رجال العالم بفضل سلسلة من الكازينوهات مترامية الأطراف.

وقدّرت مجلة ”فوربس“ ثروة أديلسون الصافية بـ 35 مليار دولار حتى، اليوم الثلاثاء، وهي ثروة كان يستخدمها غالبًا للتأثير في السياسة الأمريكية.

وعارض ”أديلسون“ بشدة الرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما، وكان مانحًا رئيسًا لخليفته ترامب، حيث أعطى ما يقرب من 220 مليون دولار لقطب العقارات الثري وزملائه الجمهوريين في الكونغرس خلال دورة انتخابات 2020.

ووصف الرئيس الجمهوري السابق ”جورج دبليو بوش“ أديلسون بأنه“شخصية وطنية أمريكية، ومانح سخي للأعمال الخيرية، وداعم قوي لإسرائيل“.

وقال بوش:“شقّ شيلدون طريقه للخروج من أحد أحياء بوسطن الصعبة لبناء مشروع ناجح وظّف بإخلاص عشرات الآلاف، ووفر المتعة للملايين“.

بدوره، قال نتنياهو في بيان إن أديلسون كان“بطلًا مذهلًا للشعب اليهودي، والدولة اليهودية، والتحالف بين إسرائيل وأمريكا“.