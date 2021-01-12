تصفية شركة الحديد والصلب المصرية ومنع تداول أسهمها في البورصة

قال عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، خالد الفقي، اليوم الثلاثاء، إن الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب المصرية قررت عدم استمرارية الشركة الليلة الماضية، ما يعني تصفيتها.

وتمتلك الشركة القابضة للصناعات المعدنية – وهي مملوكة للحكومة – نحو 83% من أسهم شركة الحديد والصلب المصرية.

وأضاف الفقي، في اتصال هاتفي مع رويترز: ”تمت الموافقة على فصل نشاط المحاجر بالشركة وتأسيس شركة مساهمة منفصلة له، وفي نهاية الاجتماع تمت الموافقة على عدم استمرار شركة الحديد والصلب دون نقاش أو أي شيء.. قرار ظالم“.

وتكبدت شركة الحديد والصلب المصرية خسائر بنحو 274 مليون جنيه في الربع الأول من السنة المالية 2020-2021 مقابل خسائر بلغت 368 مليونا قبل عام.

وأوقفت بورصة مصر التداول على أسهم الشركة اليوم، لحين إرسال قرارات الجمعية العامة غير العادية للشركة.