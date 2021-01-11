"سمارت سولوشن" التابعة لموانئ دبي العالمية توقع اتفاقا مع شركة "ألالوف" الإسرائيلية

أعلن مكتب دبي الإعلامي اليوم الإثنين، أن شركة سمارت سولوشن لوجستكس“ التابعة لموانئ دبي العالمية وقعت اتفاق تعاون مع شركة ”ألالوف“ الإسرائيلية لتعزيز الفرص التجارية في المنطقة.

ولفت بيان صادر عن المكتب الإعلامي، أن الاتفاق يهدف لاستكشاف فرص نمو جديدة أمام أنشطة الخدمات اللوجيستية وعمليات الشحن في الإمارات وإسرائيل.

وقَّع الاتفاقية كل من: ألبرت كراك، المدير التنفيذي للعمليات في سمارت سولوشن لوجستيكس، وجيل ميلر، المدير العام لشركة ألالوف اللوجستية المحدودة.

وتهدف سمارت سولوشن لوجستيكس عبر تعاونها مع شركة ألالوف اللوجستية، التي تعد إحدى أكبر وأقدم وكالات الشحن في إسرائيل، إلى فتح مزيد من فرص النمو أمام قطاع الخدمات اللوجستية في دولة الإمارات وإسرائيل والأسواق الرئيسة الأخرى.

ويعد قطاع الشحن والخدمات اللوجستية أحد أهم القطاعات الاقتصادية في دولة الإمارات بتحقيقه نمواً مطرداً من خلال الاستثمار المستمر في تعزيز القدرات الوطنية في هذا المجال.

ووفقًا للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، بلغ الناتج الإجمالي عام 2018 لقطاع الخدمات اللوجستية 219 مليار درهم، ومن المتوقع أن تصل مساهمة القطاع إلى نسبة 8٪ في الناتج المحلي الإجمالي عام 2021.

وقال ألبرت كراك، المدير التنفيذي للعمليات في سمارت سولوشن لوجستيكس: ”نشعر بفخر كبير لمساهمتنا المستمرة في نمو الاقتصاد الإماراتي، وسنواصل القيام بهذا الدور. فعلى الرغم من أزمة كوفيد-19، حققنا قفزة في الإيرادات بنسبة 30% على أساس سنوي، كما أن بدء العلاقات التجارية بين الإمارات وإسرائيل فتح أمامنا المزيد من فرص النمو“.

من جانبه، أوضح جيل ميلر، المدير العام لشركة ألالوف اللوجستية المحدودة: ”لقد عززت الجائحة أهمية قطاع الخدمات اللوجستية، وتعد مثل هذه التحالفات أمرًا ضروريًا لمواجهة التحديات الراهنة في سلسلة الإمداد، والحفاظ على استمرارية نمو الاقتصاد. ويسعدنا التعاون مع سمارت سولوشن لوجستيكس، لما لمسناه من توافق الرؤى فيما بيننا“.

وكجزء من الاتفاقية، سيبذل الطرفان جهودهما لإنشاء وصيانة محطات الشحن الملائمة واللازمة لتقديم عمليات الاستلام والتجميع والتحميل، إضافة إلى الشحن والتفريغ واصدار الإذن بتسليم البضائع وحمولة الحاويات للعميل بشكل منظّم، بما يشمل عمليات الاستيراد والتصدير، والشحن الجوي والبحري.

كما ستقدم الشركتان خدمات تتعلق بالشحنات والإجراءات الجمركية والنقل البري بالشاحنات، وخدمات مناولة الحاويات، والتخزين وتجميع البضائع.