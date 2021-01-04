الإمارات تعتزم شراء المزيد من أنظمة المراقبة الجوية من "ساب"

قالت شركة ”ساب“ السويدية، اليوم الإثنين، إنها حصلت على عقد لبيع وحدتين من نظامها للمراقبة الجوية (غلوبال آي) للإمارات في صفقة قيمتها نحو مليار دولار.



وتمتد فترة العقد من عام 2020 وحتى عام 2025، وهو تعديل على العقد الأصلي الموقع في العام 2015.



وقال ميكائيل يوهانسن، الرئيس التنفيذي لـ ”ساب“ في بيان: ”نفخر بأن وقال ميكائيل يوهانسن، الرئيس التنفيذي لـ ”ساب“ في بيان: ”نفخر بأن الإمارات تواصل إظهار ثقة كبيرة في ساب… يدل هذا على أن ساب لا تزال في الطليعة فيما يتعلق بالتكنولوجيا المتقدمة“.