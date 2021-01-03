ايران تستعد لإبرام اتفاقيات نفطية بـ 1.2 مليار دولار

قالت شركة النفط الوطنية الإيرانية الحكومية، إن الشركات الإيرانية ستوقع غدا الاثنين اتفاقيات بقيمة 1.2 مليار دولار للحفاظ على إنتاج النفط الخام للبلاد وزيادته، بحسب وكالة بلومبيرغ.

وأشار بيان الشركة الحكومية الإيرانية (NIOC) إلى أن التوقيعات ستتم بحضور وزير النفط بيجان نمدار زنغنه في طهران، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وكانت شركتان تابعتان لشركة النفط الوطنية الإيرانية وقعتا على عقود محلية مماثلة بقيمة 1.8 مليار دولار في آب/أغسطس الماضي لتعزيز الإنتاج بأكثر من عشرة مرافق نفط برية وبحرية.

وفي منتصف ديسمبر/ كانون الأول الماضي قال الوزير زنغنة، إن إيران تخطط لمضاعفة إنتاج النفط تقريبا في العام 2021 إلى 4.5 مليون برميل يوميا، إذ تتوقع البلاد تخفيف العقوبات الأمريكية بعد أن يصبح جو بايدن رئيسا.

ومن المقرر أن تجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، بما في ذلك إيران، يوم غد الاثنين لتقييم الإنتاج.

يشار إلى أن المجموعة التي تضم 13 دولة خفضت الإنتاج منذ أبريل/ نيسان لدعم الأسعار في مواجهة جائحة فيروس كورونا، لكن إيران معفاة من حصة في هذا الإجراء بسبب العقوبات المفروضة عليها.