مسقط تعلن حل المجموعة العمانية للطيران وشركة ترانزوم

قال وزير المالية العماني سلطان بن سالم الحبسي، في بيان نقلته الوزارة على تويتر، اليوم السبت، إن سلطنة عمان قررت حل المجموعة العمانية للطيران وشركة ترانزوم، وإعادة توزيع الشركات التابعة لهما ومهامهما على الطيران العماني والشركة العمانية لإدارة المطارات.

وأضاف الوزير: ”لن تؤثر إجراءات حل الشركتين على التزامات المساهمين تجاهها؛ لكون التغيير المصاحب لهذا الإجراء سيكون في الهيكلة فقط“.

وزير المالية:

في إطار دور #جهاز_الاستثمار_العماني لإعادة هيكلة الشركات الحكومية وترشيد الإنفاق،تم حل كل من المجموعةالعمانية للطيران وشركة ترانزوم وإعادة توزيع الشركات التابعة لها ومهامها على الطيران العماني والشركة العمانية لإدارة المطارات.#ميزانية_الأساس#وزارة_المالية_العمانية pic.twitter.com/Ol9hnmWpqm — وزارة المالية – سلطنة عُمان (@OMAN_MOF) January 2, 2021

وكشف الحبسي أن السلطنة استحدثت بندا جديدا في ميزانية 2021 تحت مسمى ”مخصص سداد الديون“ بمبلغ 150 مليون ريال عماني (389.62 مليون دولار) لسد جزء من أقساط القروض المستقبلية.

وأضاف: ”من المخطط أن يرتفع هذا المخصص خلال الإطار المالي للخطة الخمسية العاشرة (2021-2025) ليصل إلى 600 مليون ريال (1.56 مليار دولار)“.