اتهامات لأحد موردي "آبل" باستخدام العمالة القسرية في الصين

انضمت شركة ”لينس تكنولوجي“، مورد آبل لزجاج وعدسات أجهزة أيفون، إلى قائمة ”تضخم باستمرار“ من الشركات المتهمة باستقدام عمالة قسرية في منشآتها.

ووفقًا للوثائق التي كشف عنها مشروع ”الشفافية التقنية“ ونشرتها صحيفة ”واشنطن بوست“، جرى إرسال آلاف الأويغور من الأقلية المسلمة كعمال في مصانع ”لينس“ بمنطقة شينجيانغ ذات الأغلبية المسلمة.

ونفى متحدث باسم آبل التقرير، ولفت في بيان أعلنه إلى أن ”لينس تكنولوجي“، لم تستعن بعمالة من الأويغور في شينجيانغ، مضيفًا في الوقت ذاته، أنه من ثوابت السياسة الرسمية للشركة ”عدم التسامح“ مع منهج العمل القسري.

وقال المتحدث الرسمي إن أي انتهاك لسياساتنا له عواقب فورية، بما في ذلك إنهاء التعاقد، كما هو الحال دائمًا، ينصب تركيزنا على التأكد من معاملة الجميع بكرامة واحترام، وسنواصل بذل كل ما في وسعنا لحماية العمال في مصانع موردينا.

يُشار إلى أن مشروع الشفافية التقنية كان قد شكك سابقا في مزاعم آبل بمراقبة سلسلة التوريد عن كثب، مشددًا على أن تقارير رصدت أدلة على العمل القسري علانية في تلك المصانع.

وتتمتع ”لينس تكنولوجي“، التي يعمل بها نحو 100 ألف عامل، بتاريخ طويل في توريد العدسات والمكونات الزجاجية لمنتجات هواتف أبل لاستخدامها في الايفون. كما تزود الشركة أيضًا شركات تقنية أخرى بالعدسات، مثل تيسلا وأمازون.